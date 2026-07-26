Crónicas del viejo Tucumán: venturas y desventuras en torno a los homenajes a Bernabé Aráoz

El Archivo Histórico de la Provincia, guarda un documento que demuestra el agradecimiento de los tucumanos a su primer gobernador. En su momento, el Dr. Carlos Páez de la Torre (h) lo publicó en LA GACETA del 11 de septiembre de 2010. Allí el investigador recupera fragmentos de un acuerdo fechado el 6 de noviembre de 1820, por el cual, el Cabildo de Tucumán concedió al coronel mayor Bernabé Aráoz “por título de gracia y remuneración, la parte íntegra de las sobras de las chacras al Norte y al Oeste correspondientes a los Ejidos de esta ciudad, hasta encontrar con propiedades particulares, siendo del resorte del agraciado su demarcación y amojonamiento”.