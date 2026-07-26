La vida es aquello que sucede entre mundial y mundial

Desplegada como bandera, en una pantalla de la Via Vittorio Manuele, se anuncia gigante la publicidad de La Odisea, de Cristopher Nolan, en estreno mundial. Y desde que el planisferio se ha vuelto un gran jardín de senderos que se bifurcan millones de pupilas con sus párpados ansían ver esta remake de uno de los relatos más antiguos y más actuales que se conozcan. Se sabe: Odiseo o Ulises, rey de Ítaca, vuelve a su tierra luego de librar la cruenta batalla de Troya. Lo espera su mujer Penélope. Según Joseph Campbell en El camino del Héroe, todas las culturas cuentan narraciones similares porque reflejan la naturaleza sempiterna de la condición humana. Algo así como que nacemos con un guion inscripto en los genes según el cual debemos salir de nuestra patria, pelear batallas para volver transformados en héroes. Metafórica o literalmente. En otras palabras todos somos un poco Odiseos así no hayamos partido de nuestra tierra o vencido monstruos marinos. Y de ahí lo universales de estas historias