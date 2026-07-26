Cuando un hombre acepta desenfundar un arma

En el mar de novedades literarias donde predominan los linajes de mujeres con historias largamente silenciadas y personajes perdidos en los meandros de su propia mente, una editorial independiente argentina, Palmeras Salvajes, decidida a publicar buenas traducciones de literatura norteamericana poco conocida en nuestro país sorprende con un western. Nada más a contrapelo de la tendencia actual que un género popular y masivo que reinó en el cine y la TV hasta bien entrada la década del 70 y que hizo del culto a la virilidad su razón de ser, donde las mujeres, indiferenciadas, masculinizadas o escandalosamente atractivas, son el otro absoluto.