Un hombre llamado Homero

Ese hombre –que fue muchos hombres– tuvo un destino incierto hasta que una tarde se internó en la cueva de Quíos y compuso, con el poder que le donaron las musas, los fragmentos de la lucha entre el aguerrido Aquiles y el valeroso Héctor. Esa tarde cantó que Aquiles da vueltas –con el brioso escudo– por las torres altas y persigue a Héctor y gime por el destino y el fantasma de Patroclo. Aquiles, de pies ligeros, iracundo, alcanza al asesino de su amigo, la lanza brilla un instante y deja que el enemigo hable un poco muerto. Aún resuena el eco del lamento de Héctor, el parlamento breve entre los muros de la ciudad quemada, el llanto de Aquiles ante el túmulo y el grito de Casandra entre las piedras y aún mana el amplio cúmulo de sangre en el polvo.