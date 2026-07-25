Boca visita a Deportivo Riestra con un equipo alternativo y la mira puesta en la Copa Sudamericana

Boca vuelve a poner primera en el torneo Clausura, con la cabeza puesta también en la revancha continental. El “Xeneize” viene de ganarle 1 a 0 a O’Higgins en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, con gol de Miguel Merentiel, y ahora Rodolfo Arruabarrena reparte la cabeza entre el frente doméstico y el internacional. La visita de este domingo desde las 19.30 a Deportivo Riestra abre una seguidilla de tres partidos en 11 días, algo que obligó al “Vasco” a repensar buena parte del equipo.