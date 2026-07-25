Boca visita a Deportivo Riestra con un equipo alternativo y la mira puesta en la Copa Sudamericana

Resumen para apurados
- Boca Juniors visita este domingo a Deportivo Riestra por el Clausura con equipo alternativo para preservar titulares de cara a la revancha de Copa Sudamericana.
- Tras vencer 1-0 a O'Higgins en la ida, el DT Arruabarrena realizará cuatro cambios y rotará figuras como Paredes ante una exigente seguidilla de tres partidos.
- La rotación busca balancear las exigencias del torneo local con la clasificación a octavos del certamen continental, clave para las aspiraciones del club esta temporada.
Boca vuelve a poner primera en el torneo Clausura, con la cabeza puesta también en la revancha continental. El “Xeneize” viene de ganarle 1 a 0 a O’Higgins en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, con gol de Miguel Merentiel, y ahora Rodolfo Arruabarrena reparte la cabeza entre el frente doméstico y el internacional. La visita de este domingo desde las 19.30 a Deportivo Riestra abre una seguidilla de tres partidos en 11 días, algo que obligó al “Vasco” a repensar buena parte del equipo.
La principal baja tiene nombre propio: Leandro Paredes, que jugó la final del Mundial, viajó al país, entrenó dos veces y disputó los 90 minutos ante los chilenos, por eso el cuerpo técnico prefirió preservarlo para la revancha del duelo continental. Con esa ausencia de peso, el probable equipo que pararía Arruabarrena tendría cuatro modificaciones.
¿Cuáles serían los cambios de Boca?
En el lateral derecho ingresaría Malcom Braida en lugar de Dylan Gorosito y Lautaro Di Lollo por Nicolás Figal en la zaga de centrales. En tanto que Paredes le dejará su lugar a Santiago Ascacibar y, por último, Alan Velasco reemplazará a Sebastián Villa, que firmó su regreso el jueves en La Bombonera contra el conjunto chileno.
De esta manera, el “11” del “Xeneize” sería con Álvaro Montero en el arco; Braida, Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa; Milton Delgado, Ascacibar y Tomás Aranda en el medio; y Velasco, Leonel Flores y Merentiel arriba.