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Así quedó el cuadro de la Copa Sudamericana 2026: el camino de Boca, River, Lanús y Tigre hacia la final

Con los primeros resultados de los playoffs, los equipos argentinos dieron un paso importante rumbo a los octavos de final. Cómo quedaron las llaves, los posibles cruces y cuándo se jugará la final en Barranquilla.

Así es el trofeo de la Copa Sudamericana.
Así es el trofeo de la Copa Sudamericana.
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Boca, Lanús y Tigre triunfaron en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 para avanzar a octavos, donde River espera tras liderar su grupo en el torneo continental.
  • Tigre goleó a Nacional, Lanús superó a Cienciano y Boca venció a O'Higgins con el retorno de Paredes. River aguarda por el vencedor entre Santa Fe y Caracas.
  • Las revanchas se jugarán del 28 al 30 de julio. El cuadro proyecta un posible Superclásico en semifinales rumbo a la gran final del 21 de noviembre en Barranquilla.
Resumen generado con IA

La Copa Sudamericana 2026 volvió a escena con el inicio de los playoffs rumbo a los octavos de final y dejó un saldo más que positivo para los equipos argentinos. Boca, Lanús y Tigre comenzaron sus series con triunfos, mientras que River Plate observa desde los octavos tras haber terminado como líder de su grupo.

El resultado más contundente fue el de Tigre, que dio un golpe en Montevideo al derrotar 3 a 0 a Nacional. El conjunto de Victoria quedó muy bien perfilado para avanzar de ronda gracias a los goles de J. Elías, Ignacio Russo y Ezequiel Cabrera.

Lanús también dio un paso importante en su serie frente a Cienciano. El "Granate" se impuso en La Fortaleza con goles de Franco Watson y Ramiro Carrera, pese a disputar más de media hora con un futbolista menos por la expulsión de Besozzi. La ventaja le permite llegar con tranquilidad al partido de vuelta.

Por su parte, Boca venció 1 a 0 a O'Higgins en La Bombonera gracias al tanto de Miguel Merentiel. El encuentro también estuvo marcado por el esperado regreso de Leandro Paredes con la camiseta xeneize, en una noche especial para el campeón del mundo.

River, en tanto, no disputó esta instancia porque logró la clasificación directa a los octavos de final al finalizar primero en su grupo. Ahora espera conocer al ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y Caracas, que será su próximo rival.

El cuadro del torneo también comienza a proyectar posibles cruces de alto voltaje. Si Boca confirma su clasificación frente a O'Higgins, enfrentará en octavos de final a Recoleta de Paraguay.

En caso de seguir avanzando, el equipo de Rodolfo Arruabarrena podría cruzarse con River Plate recién en las semifinales, por lo que existe la posibilidad de un Superclásico con un lugar en la final en juego.

En la otra parte de la llave aparecen Lanús y Tigre, que incluso podrían enfrentarse entre sí en los cuartos de final si ambos superan sus respectivas series. Antes, Tigre tendría como rival a Montevideo City Torque, mientras que Lanús debería medirse con Botafogo.

La Copa Sudamericana continuará con los partidos de vuelta de los playoffs entre el 28 y el 30 de julio. Los octavos de final se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos entre el 8 y el 17 de septiembre y las semifinales del 13 al 21 de octubre.

La gran final está programada para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, donde uno de los cuatro representantes argentinos buscará levantar el trofeo de la segunda competencia más importante del continente.

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