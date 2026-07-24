Cómo nació la historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante: están juntos desde la adolescencia
Su relación nació en la adolescencia y se fortaleció con el paso del tiempo. Así fue el camino de Leandro Paredes y Camila Galante hasta convertirse en una de las parejas más consolidadas del fútbol
Resumen para apurados
- Leandro Paredes y Camila Galante consolidaron su historia de amor iniciada en Buenos Aires durante la adolescencia, tras conocerse por el hermano de ella en Boca Juniors.
- Oficializaron su noviazgo a los 14 y 16 años, resistieron mudanzas internacionales por la carrera de Paredes, se casaron en 2017 y formaron una familia con tres hijos.
- La pareja se posiciona como una de las más consolidadas del fútbol argentino, manteniendo la intimidad familiar como pilar clave frente a la exposición pública.
La historia de Leandro Paredes y Camila Galante comenzó mucho antes de que el mediocampista se convirtiera en una de las figuras de la Selección argentina. Lo que empezó como un romance adolescente terminó transformándose en una relación sólida que resistió mudanzas, cambios de país y el crecimiento de una familia.
Con más de una década juntos, la pareja es una de las más consolidadas del fútbol argentino y suele compartir en redes sociales algunos momentos de su vida familiar, aunque siempre mantiene un perfil reservado.
Cómo se conocieron Leandro Paredes y Camila Galante
El primer contacto entre ambos se produjo gracias al hermano de Camila, quien compartía equipo con Paredes en las divisiones inferiores de Boca Juniors.
Aunque el interés surgió antes, oficializaron la relación cuando Leandro tenía 14 años y Camila 16. Desde entonces, el vínculo avanzó de manera constante y sin interrupciones, mientras el futbolista comenzaba a dar sus primeros pasos en el deporte profesional.
Uno de los episodios más recordados de aquellos años fue el tatuaje que Paredes se hizo con el nombre de Camila antes de que fueran oficialmente novios. Tiempo después, el propio jugador reconoció que se trató de una decisión impulsiva, pero que reflejaba lo que sentía por ella desde el comienzo.
También recordó que el primer beso ocurrió durante unas vacaciones familiares y que el romance dejó de ser un secreto cuando el hermano de Camila los descubrió.
Una familia que creció junto con la carrera del futbolista
El crecimiento deportivo de Leandro Paredes estuvo acompañado por la consolidación de su vida personal. Con la llegada de las primeras oportunidades en Europa, la pareja afrontó mudanzas y nuevos desafíos, mientras comenzaba a formar su familia. Antes del primer gran cambio de residencia nació Victoria, la hija mayor. Más tarde llegaron Giovanni y Lautaro, completando una familia que hoy acompaña al futbolista en cada etapa de su carrera.
En 2017 decidieron dar un nuevo paso y celebraron su casamiento, formalizando una relación que ya llevaba varios años de estabilidad.
Desde entonces, Leandro Paredes y Camila Galante continúan compartiendo una vida marcada por los viajes, los compromisos deportivos y la crianza de sus hijos. Aunque suelen publicar algunas imágenes familiares en redes sociales, ambos prefieren mantener gran parte de su intimidad alejada de la exposición pública, una característica que los acompaña desde el inicio de su historia de amor.