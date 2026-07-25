Mundial 2026

"Me tomé mi tiempo para hacer el duelo": el conmovedor mensaje de Carolina Baldini tras la derrota de la Argentina en el Mundial 2026

La ex modelo y madre de Giuliano Simeone empapó su mensaje de reconocimientos en el que agradeció al combinado nacional y por supuesto, a su hijo.

Las emotivas palabras de Carolina Baldini.
Las emotivas palabras de Carolina Baldini. Imagen: Instagram
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, Carolina Baldini expresó en Instagram su orgullo por el equipo y su hijo Giuliano Simeone para valorar el proceso.
  • La exmodelo repasó los 23 títulos históricos del seleccionado, agradeció a Lionel Messi y compartió imágenes del recorrido de la albiceleste durante su estadía en Nueva York.
  • La reflexión enfatiza la resiliencia y los valores sobre el resultado, proyectando un mensaje de fortaleza para encarar los futuros compromisos del equipo nacional.
Resumen generado con IA

La derrota de Agentina en la final de la Copa del Mundo 2026 dejó resabios de incertidumbre, de cierta impotencia y también de un profundo orgullo. Aunque el resultado final no fue el esperado, el recorrido del combinado nacional encendió el reconocimiento popular y provocó debates a lo largo del globo. Entre las voces que salieron a respaldar el proceso de la Scaloneta se destacó la de Carolina Baldini, madre del delantero Giuliano Simeone, quien dedicó unas movilizantes palabras a su hijo, al equipo y al valor de transformar la derrota en aprendizaje.

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En medio de las críticas tras la definición y del esfuerzo constante por ponderar el lugar que ocupa la bandera argentina en el fútbol mundial, Baldini compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. La exmodelo y empresaria publicó una imagen en su cuenta de Instagram de la bandera nacional condecorada con las estrellas y sus años de triunfo: 1978, 1986 y 2022. Pero a esta se adiciona una silueta más, la de las Islas Malvinas un 15 de julio de 2026 en el que el equipo venció a Inglaterra.

El mensaje de resiliencia de Carolina Baldani

“Me tomé el tiempo de hacer el duelo de haber perdido”, se confiesa la mamá de Giuliano en el inicio de la publicación. El carrusel muestra además a la exesposa de Diego Simeone por los distintos sitios de Nueva York recorridos durante la Copa del Mundo, así como a Simeone y Lionel Messi portando la medalla y un cartel final que cierra aquellas imágenes. Aunque con un comienzo doloroso, el mensaje rescata: “Una final no define la historia. La verdadera grandeza está en el camino recorrido”.

La empresaria repasó la vitrina que sostiene el prestigio de la Selección Argentina: “3 Copas del Mundo, 16 Copas América, 2 Finalissimas, 1 Copa Confederaciones y 1 Campeonato Panamericano de Fútbol. Son 23 trofeos oficiales internacionales, consolidándose como la selección nacional más laureada de la historia del fútbol mundial”, remarcó.

El reconocimiento a las leyendas

La madre de Giuliano puso el foco en el aspecto humano y emocional del deporte de alto rendimiento. “Hoy la rabia existe, pero también un orgullo inmenso. Puesto que hay derrotas que enseñan más que muchas victorias, y dado que los que luchan para llegar a un partido decisivo ya hicieron algo extraordinario”, expresó para dimensionar el mérito de haber alcanzado nuevamente el encuentro culminante.

Tras un sincero “Gracias eternas, Leo” dirigido al capitán argentino, Baldini le dedicó un párrafo especial al integrante de su familia que defendió la camiseta albiceleste: “Gracias, hijo. Volveremos más fuertes”. 

Su mensaje lo cierra una de la imágenes que compartió en la colección: “Gracias, por los valores que ningún resultado puede borrar”, agregó Baldani, en un gesto que no mide resultados exitosos sino recompensas más grandes que pueden provocar frustraciones si se buscan en premios o reconocimientos materiales.

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