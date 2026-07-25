"Me tomé mi tiempo para hacer el duelo": el conmovedor mensaje de Carolina Baldini tras la derrota de la Argentina en el Mundial 2026

En medio de las críticas tras la definición y del esfuerzo constante por ponderar el lugar que ocupa la bandera argentina en el fútbol mundial, Baldini compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. La exmodelo y empresaria publicó una imagen en su cuenta de Instagram de la bandera nacional condecorada con las estrellas y sus años de triunfo: 1978, 1986 y 2022. Pero a esta se adiciona una silueta más, la de las Islas Malvinas un 15 de julio de 2026 en el que el equipo venció a Inglaterra.