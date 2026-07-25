SociedadClima y ecología

Cierran la mayoría de los pasos internacionales a Chile por las intensas nevadas en la cordillera

Las intensas nevadas en la cordillera mantienen restringida la circulación en distintos cruces fronterizos entre Argentina y Chile. Las autoridades pidieron consultar el estado de los caminos antes de viajar.

Cierran la mayoría de los pasos internacionales a Chile por las intensas nevadas en la cordillera
Foto: Movant Connection
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Las autoridades cerraron este fin de semana la mayoría de los pasos fronterizos entre Argentina y Chile en la cordillera de los Andes debido a intensas nevadas.
  • Pasos como Cristo Redentor y Pehuenche quedaron inhabilitados por alertas climáticas. El Ministerio de Seguridad solicitó verificar los caminos antes de salir.
  • Con alertas de temporal extendidas hasta el domingo, la circulación permanecerá restringida, impactando el turismo y el transporte de cargas internacional.
Resumen generado con IA

El pronóstico para zonas de la cordillera de los Andes continúa en alerta por este fin de semana. Como consecuencia, diferentes pasos internacionales entre Mendoza y Neuquén se vieron afectados. Las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de salir a hacer camino porque se espera que las nevadas intensas continúen, al menos, hasta el domingo.

Alerta amarilla y naranja: lluvias, nevadas y fuertes vientos no darán tregua el fin de semana

Alerta amarilla y naranja: lluvias, nevadas y fuertes vientos no darán tregua el fin de semana

El sitio de Pasos Internacionales del Ministerio de Seguridad de la Nación indica que hay varios pasos entre Argentina y Chile, situados a lo largo de la cordillera de los Andes, que se encuentran cerrados debido a intensas nevadas en alta montaña. “Se recomienda consultar el estado de cada uno, como así también el pronóstico, antes de emprender el cruce fronterizo”.

Hasta el mediodía del sábado se encontraban cerrados todos los pasos al oeste de Mendoza: Sistema Cristo Redentor, Portillo de Piuquenes, Cajón del Maipo, Las Leñas, Las Damas, Vergara y Pehuenche. En Neuquén, figuraban sin paso los cruces de Buta Mallín, Pichachén, Copahue, Pino Hachado, Reigolil, Carirriñe y Cardenal Antonio Samoré. Los únicos habilitados en ese horario eran Hua Hum, Icalma y Mamuil Malal.

Pasos internacionales cerrados en Mendoza

El sitio del Valle de Uco, El Cuco Digital, indicó las condiciones específicas de dos de los pasos cerrados:

  • Paso Cristo Redentor-Los Libertadores: sin circulación
  • Paso Pehuenche: sin circulación

Pasos internacionales en la Patagonia y el NOA

En la Patagonia, Río Negro continuaba con los pasos Pérez Rosales y Río Manso abiertos, pero Vuriloche cerrado. Los caminos del centro y norte de Chubut estaban todos habilitados para la circulación: Río Puelo, Futaleufú, Río Encuentro, Las Pampas, Río Frías. Los de la mitad sur –Pampa Alta, Coyhaique, Triana y Huemules– por el contrario, estaban sin circulación hasta el mediodía.

Alerta roja por frío extremo: rige la máxima advertencia para una provincia por temperaturas bajo cero

Alerta roja por frío extremo: rige la máxima advertencia para una provincia por temperaturas bajo cero

En Santa Cruz, se alternaba la habilitación del cruce internacional, permitiéndose en Jeinimeni, Río Don Guillermo, Dorotea e Integración Austral. Ingeniero Pallavicini-Ibáñez, Roballos, Río Mayer-Ribera Norte, Río Mosco, Portezuelo de la Divisoria, Marconi, Laurita-Casas Viejas, Cóndor-Daniel Posesión, Cerro Redondo, Cóndor II, Cañadón Alfa y Alfa Cullen se encontraban cerrados. Tierra del Fuego tenía paso habilitado únicamente en San Sebastián y no en Río Bella Vista.

En el NOA, Jama Norte y Jama Sur se encontraban cerrados, ambos en la provincia de Jujuy. En Salta, Laguna Sico y Socompa; en Catamarca, San Francisco; y, en La Rioja, Pircas Negras también estaban cerrados.

Temas SaltaMendozaCatamarcaJujuyLa RiojaChubutRío NegroNeuquén
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El tiempo en Tucumán: después de las lluvias volverá a bajar la temperatura durante la semana

El tiempo en Tucumán: después de las lluvias volverá a bajar la temperatura durante la semana

Lo más popular
Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo
1

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo
2

Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”
3

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días
4

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

Hablemos del racismo argentino
5

Hablemos del racismo argentino

Ranking notas premium
Hablemos del racismo argentino
1

Hablemos del racismo argentino

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca
2

Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores
3

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas
4

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones
5

El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones

Más Noticias
Cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea de Gastón Edul en La velada del año 2026

Cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea de Gastón Edul en La velada del año 2026

Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo

Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo

Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Salió el sol, pero no te desabrigues: así estará el sábado en Tucumán

Salió el sol, pero no te desabrigues: así estará el sábado en Tucumán

Alerta roja por frío extremo: rige la máxima advertencia para una provincia por temperaturas bajo cero

Alerta roja por frío extremo: rige la máxima advertencia para una provincia por temperaturas bajo cero

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

Comentarios