Cierran la mayoría de los pasos internacionales a Chile por las intensas nevadas en la cordillera
Las intensas nevadas en la cordillera mantienen restringida la circulación en distintos cruces fronterizos entre Argentina y Chile. Las autoridades pidieron consultar el estado de los caminos antes de viajar.
Resumen para apurados
- Las autoridades cerraron este fin de semana la mayoría de los pasos fronterizos entre Argentina y Chile en la cordillera de los Andes debido a intensas nevadas.
- Pasos como Cristo Redentor y Pehuenche quedaron inhabilitados por alertas climáticas. El Ministerio de Seguridad solicitó verificar los caminos antes de salir.
- Con alertas de temporal extendidas hasta el domingo, la circulación permanecerá restringida, impactando el turismo y el transporte de cargas internacional.
El pronóstico para zonas de la cordillera de los Andes continúa en alerta por este fin de semana. Como consecuencia, diferentes pasos internacionales entre Mendoza y Neuquén se vieron afectados. Las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de salir a hacer camino porque se espera que las nevadas intensas continúen, al menos, hasta el domingo.
El sitio de Pasos Internacionales del Ministerio de Seguridad de la Nación indica que hay varios pasos entre Argentina y Chile, situados a lo largo de la cordillera de los Andes, que se encuentran cerrados debido a intensas nevadas en alta montaña. “Se recomienda consultar el estado de cada uno, como así también el pronóstico, antes de emprender el cruce fronterizo”.
Hasta el mediodía del sábado se encontraban cerrados todos los pasos al oeste de Mendoza: Sistema Cristo Redentor, Portillo de Piuquenes, Cajón del Maipo, Las Leñas, Las Damas, Vergara y Pehuenche. En Neuquén, figuraban sin paso los cruces de Buta Mallín, Pichachén, Copahue, Pino Hachado, Reigolil, Carirriñe y Cardenal Antonio Samoré. Los únicos habilitados en ese horario eran Hua Hum, Icalma y Mamuil Malal.
Pasos internacionales cerrados en Mendoza
El sitio del Valle de Uco, El Cuco Digital, indicó las condiciones específicas de dos de los pasos cerrados:
- Paso Cristo Redentor-Los Libertadores: sin circulación
- Paso Pehuenche: sin circulación
Pasos internacionales en la Patagonia y el NOA
En la Patagonia, Río Negro continuaba con los pasos Pérez Rosales y Río Manso abiertos, pero Vuriloche cerrado. Los caminos del centro y norte de Chubut estaban todos habilitados para la circulación: Río Puelo, Futaleufú, Río Encuentro, Las Pampas, Río Frías. Los de la mitad sur –Pampa Alta, Coyhaique, Triana y Huemules– por el contrario, estaban sin circulación hasta el mediodía.
En Santa Cruz, se alternaba la habilitación del cruce internacional, permitiéndose en Jeinimeni, Río Don Guillermo, Dorotea e Integración Austral. Ingeniero Pallavicini-Ibáñez, Roballos, Río Mayer-Ribera Norte, Río Mosco, Portezuelo de la Divisoria, Marconi, Laurita-Casas Viejas, Cóndor-Daniel Posesión, Cerro Redondo, Cóndor II, Cañadón Alfa y Alfa Cullen se encontraban cerrados. Tierra del Fuego tenía paso habilitado únicamente en San Sebastián y no en Río Bella Vista.
En el NOA, Jama Norte y Jama Sur se encontraban cerrados, ambos en la provincia de Jujuy. En Salta, Laguna Sico y Socompa; en Catamarca, San Francisco; y, en La Rioja, Pircas Negras también estaban cerrados.