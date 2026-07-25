Cierran la mayoría de los pasos internacionales a Chile por las intensas nevadas en la cordillera

El sitio de Pasos Internacionales del Ministerio de Seguridad de la Nación indica que hay varios pasos entre Argentina y Chile, situados a lo largo de la cordillera de los Andes, que se encuentran cerrados debido a intensas nevadas en alta montaña. “Se recomienda consultar el estado de cada uno, como así también el pronóstico, antes de emprender el cruce fronterizo”.