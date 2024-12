Horacio Muratore: “Siempre cumplí lo que prometí; no hay otro secreto”

- Había muchísimo público en las canchas. Incluso algunas encuestas arrojaban que el básquet era el segundo deporte más practicado, solo por detrás del fútbol. A eso se sumó la creación de la Liga Nacional y los ascensos de Caja Popular y de Independiente. Para ambos clubes me puse a disposición y me sentía uno más. Mi idea siempre fue que todos disfrutemos de esos equipos; pero no se podía. Cada club tenía su barriada y no apoyaba al otro. Incluso intentamos generar varias fusiones para que puedan llegar a jugar la Liga, pero no hubo caso. El único que pudo romper esa tendencia fue Belgrano, que cuando jugaba parecía que representaba a todo Tucumán. Lástima que solo duró un año. También había un conflicto entre la Confederación Argentina y la Asociación de Clubes de Básquet. El problema es que los dirigentes se sentían dueños de los clubes, y nosotros buscábamos que todos trabajemos por el desarrollo del deporte. Lo bueno es que cuando Eduardo Bassi llegó a la AdC todo cambió y resolvimos un montón de problemas.