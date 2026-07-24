Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Las nuevas predicciones del horóscopo chino elaboradas por Ludovica Squirru ponen el foco en un aspecto que será determinante para varios signos: el orden. Ya sea en las finanzas, el trabajo o la organización personal, la astróloga sostiene que esta etapa será propicia para replantear hábitos y generar las condiciones necesarias para avanzar en proyectos que no lograban despegar.