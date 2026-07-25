Solicitada: La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán

La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán comunica a los afiliados de BOREAL Cobertura de Salud, que el convenio con la misma se encuentra rescindido, por lo que los beneficiarios de ésta son considerados pacientes particulares.
Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán: Sanatorio Parque, Sanatorio del Norte, Sanatorio del Sur, Instituto de Cardiología, Clínica Mayo, Sanatorio Modelo, Sanatorio 9 de Julio, ITEC, Sanatorio Pasquini, Sanatorio Regional, Sanatorio Rivadavia, Centro Privado de Cardiología, Sanatorio Mayo, Sanatorio San Lucas, Clínica Sama, Instituto Stok, Nueva Clínica de Famaillá, American Salud, Sanatorio Dulce Espera, Clínica Aliviar.
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