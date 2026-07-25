Robo con inhibidor: imputan a un motochorro por sustraer una notebook de una camioneta

Un hombre de 36 años fue imputado por el robo de una notebook del interior de una camioneta estacionada en Yerba Buena, en un hecho cometido con la modalidad conocida como “inhibidor”. Aunque el Ministerio Público Fiscal había solicitado que permaneciera con prisión preventiva, el juez dispuso que cumpla arresto domiciliario por 19 días mientras avanza la investigación.