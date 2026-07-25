Seguridad

Robo con inhibidor: imputan a un motochorro por sustraer una notebook de una camioneta

El sospechoso deberá cumplir arresto domiciliario por 19 días mientras avanza la investigación.

Robo con inhibidor: imputan a un motochorro por sustraer una notebook de una camioneta
Hace 2 Hs

Un hombre de 36 años fue imputado por el robo de una notebook del interior de una camioneta estacionada en Yerba Buena, en un hecho cometido con la modalidad conocida como “inhibidor”. Aunque el Ministerio Público Fiscal había solicitado que permaneciera con prisión preventiva, el juez dispuso que cumpla arresto domiciliario por 19 días mientras avanza la investigación.

El hecho es investigado por la Fiscalía de Robos y Hurtos de feria. El auxiliar de fiscal Pablo D’Andrea, por delegación del fiscal Daniel Sosa Piñero, formuló cargos contra el sospechoso por considerarlo coautor del delito de hurto agravado por el uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento.

Robó una cartera con un inhibidor de alarmas y luego hizo compras con la tarjeta de la víctima

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De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió el 6 de julio, alrededor de las 10.50, cuando una mujer dejó estacionada su camioneta sobre calle Mozart al 1700, en Yerba Buena. En ese momento, el acusado llegó junto a un cómplice en una motocicleta Suzuki 100 cilindradas gris, sin patente.

Según la investigación, mientras el imputado permanecía al mando del rodado, el otro hombre descendió y utilizó un elemento aún no determinado para abrir la puerta del acompañante y sustraer una notebook que se encontraba en el interior del vehículo, dentro de su caja original. Luego ambos escaparon.

Registros fílmicos

Durante la audiencia, el representante del MPF señaló que la investigación cuenta con dos registros fílmicos que captaron la maniobra. Además, indicó que resta incorporar un informe antropométrico y un estudio comparativo para avanzar con la pesquisa.

Yerba Buena: un hombre intentó robar con un inhibidor de alarmas y fue detenido

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D’Andrea también informó que el acusado es investigado por su presunta participación en otro robo cometido con la misma modalidad el pasado 25 de febrero, en la intersección de avenida Belgrano y Camino del Perú.

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