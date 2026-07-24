Una ballena quedó encallada en el Río de la Plata y montaron un operativo contrarreloj para rescatarla

Una ballena sei quedó encallada en el Río de la Plata, frente al partido bonaerense de San Isidro, y dio lugar a un importante operativo de rescate encabezado por la Fundación Temaikèn y la Prefectura Naval Argentina (PNA). El ejemplar fue avistado este viernes en la zona conocida como Bajos del Temor, aunque se estima que había quedado varado el día anterior. Los especialistas confirmaron que el cetáceo permanece con vida.