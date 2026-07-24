Una ballena quedó encallada en el Río de la Plata y montaron un operativo contrarreloj para rescatarla

Resumen para apurados
- Prefectura y Temaikèn rescatan a una ballena sei encallada este viernes en San Isidro, Río de la Plata, tras haberse desorientado durante su migración habitual.
- El equipo humecta al animal y espera que la marea alta permita guiarlo al mar. El hecho se suma a recientes varamientos atípicos de lobos marinos en la zona del estuario.
- El estado del cetáceo es crítico por la presión en sus órganos. Los trabajos continuarán el fin de semana, dependiendo de las mareas para lograr su supervivencia.
Una ballena sei quedó encallada en el Río de la Plata, frente al partido bonaerense de San Isidro, y dio lugar a un importante operativo de rescate encabezado por la Fundación Temaikèn y la Prefectura Naval Argentina (PNA). El ejemplar fue avistado este viernes en la zona conocida como Bajos del Temor, aunque se estima que había quedado varado el día anterior. Los especialistas confirmaron que el cetáceo permanece con vida.
Se trata de una ballena sei (Balaenoptera borealis) de aproximadamente siete metros de largo. Esta especie habita el Mar Argentino y, en esta época del año, realiza su migración hacia el norte, con presencia habitual entre las costas de Argentina, Uruguay y Brasil, cerca de la desembocadura del Río de la Plata, según informó la Fundación Temaikèn.
Los especialistas manejan como principal hipótesis que una combinación de factores ambientales o un problema de salud pudo haber desorientado al animal, que ingresó río arriba hasta quedar atrapado sobre un banco de arena.
Un rescate condicionado por las mareas
Del operativo participan dos embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, identificadas como BP-5217 y SR-6815, junto con cinco especialistas de la Fundación Temaikèn, coordinados por José Luis Torres. También interviene la Fundación Cethus.
Mientras se evalúan las alternativas para desencallar al cetáceo, el equipo trabaja para mantener húmeda su piel, una tarea clave para reducir el estrés y preservar su estado.
Las tareas se desarrollan en una zona de navegación compleja. Bajos del Temor, ubicada en el Pasaje del Sueco, presenta importantes variaciones de marea y numerosos bancos de arena que dificultan las maniobras.
Según informó la Prefectura Naval Argentina a Infobae, la marea creciente alcanzó los 0,70 metros a las 18, mientras que para las 23.30 estaba prevista una bajante de 0,30 metros. El plan consiste en aprovechar el aumento del nivel del agua para liberar al animal y conducirlo hacia sectores más profundos, desde donde pueda regresar al Río de la Plata exterior y luego al mar abierto.
Un estado crítico
La situación de la ballena es delicada. Al permanecer varada, soporta todo el peso de su cuerpo sobre el vientre, una condición que puede afectar el funcionamiento de sus órganos internos.
Desde la Fundación Temaikèn advirtieron que "la situación es crítica" y aseguraron que harán "el máximo esfuerzo para darle la mejor oportunidad de sobrevivir y volver a su ambiente natural".
El éxito del rescate dependerá de la evolución de las mareas y de las condiciones del lugar durante las próximas horas.
Fuentes de la fundación informaron a Infobae que, hacia las 18.30 del viernes, las tareas fueron suspendidas por el resto de la jornada y que el operativo se reanudará el sábado por la mañana. Además, estiman que podría extenderse durante todo el fin de semana.
Antecedentes recientes
A comienzos de junio, la Fundación Temaikèn había recibido 10 alertas por varamientos de lobos marinos en menos de 72 horas en distintos puntos del delta del Paraná y del Río de la Plata, con casos que también alcanzaron a la provincia de Entre Ríos.
La magnitud del episodio, poco frecuente en un período tan corto, obligó a desplegar un trabajo coordinado entre autoridades locales, provinciales y el equipo de rescate de la organización.
Los animales involucrados pertenecían a la especie lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis), cuya presencia en el estuario del Río de la Plata puede registrarse de manera ocasional. Sin embargo, la cantidad de reportes y su distribución geográfica, con casos en Tigre, Escobar, Zárate y la ciudad de Paraná, resultaron atípicas.
En todos los casos, los ejemplares se encontraban alejados de su ambiente natural, sin posibilidades de alimentarse, descansar o recuperarse por sus propios medios.
Los especialistas explicaron que la época del año influye en este tipo de situaciones, ya que los ejemplares jóvenes recién destetados comienzan su vida independiente y son especialmente vulnerables a la desorientación y al debilitamiento.
Al momento de ser asistidos, muchos presentaban cuadros graves de bajo peso, deshidratación, desnutrición y afecciones respiratorias. Cada uno fue tratado de manera individual mediante evaluaciones clínicas, pesajes, auscultaciones, radiografías, análisis de sangre y otros estudios antes de definir el tratamiento adecuado.