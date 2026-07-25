Cartas de lectores: Derrames cloacales

El martes 21 los vecinos de la calle Juan L. Nougués al 100 (altura San Martín al 3.000) nos vimos sorprendidos por un derrame cloacal de gran magnitud ,por el colapso de la red de la zona. Mi laboratorio de análisis está instalado en esa cuadra , por lo que siendo un vecino más de la misma me encuentro afectado por el problema y agravado por el servicio de salud que presto. Igual preocupación se les presenta a los propietarios de la Farmacia instalada en la misma cuadra. Mayor fue nuestra sorpresa al observar que el agua servida comenzó a desbordar por nuestros domicilios inundando la vereda y sumándose al derrame permanente que corre por la calle. Desde las 8 de la mañana del día citado llamamos a la SAT con pedido de urgente solución y quedamos registrados con el N° de Reclamo 548.463 y nos prometieron actuar con la celeridad que el caso amerita. Estoy escribiendo esta carta a las 17.00 hs del día Viernes 24, después de reiterar el reclamo por vía telefónica varias veces y no recibimos ninguna solución. Supongo que tiene que funcionar el servicio de asistencia los sábados y domingos y así albergar la expectativa de tener la solución solicitada. Dado la gravedad de la situación planteada, varios vecinos debieron abandonar sus viviendas por la imposibilidad de vivir inundados por aguas servidas y sin poder hacer uso de los baños por estancamiento de los sanitarios. No solicito, simplemente, sino ruego apelando a la sensibilidad de los responsables de atender estos reclamos, que nos envíen el personal y los medios técnicos que corresponden, a fin de solucionar el problema y evitar así enfermedades consecuentes, derivadas del contacto por convivencia con aguas servidas y de su propagación aérea.