Las demoras por los semáforos en Tafí del Valle

La mayor parte de los reclamos se relacionan con el tiempo que transcurre entre luz verde y luz verde. Los conductores sostienen que el rojo dura, en algunos casos, más de dos minutos y el verde, mucho menos. Entonces, en horarios de gran flujo vehicular, hay que esperar hasta dos o tres vueltas para poder pasar. La duración de las luces rojas y verdes no varía (o al menos no se percibe) según el momento del día o la circunstancia. Por ejemplo, el domingo pasado, luego de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial, momento en el que el tránsito era prácticamente nulo, los semáforos seguían funcionando como si se tratase de un horario pico. Otra de las derivaciones es que numerosos conductores empiezan a buscar caminos alternativos para evitar los semáforos. En el caso de las señales que se levantan sobre la 307, se percibe un incremento en la circulación por las calles internas de barrios como La Costa I y La Quesería. Y en la villa, los conductores que van desde La Banda hacia la zona de Los Cuartos, por ejemplo, optan por circular por El Churqui, lo cual termina generando un flujo intenso en zonas que deberían ser mucho más tranquilas.