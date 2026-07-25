San Martín vs. Temperley: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber por la Primera Nacional

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán recibe a Temperley este sábado a las 19 en La Ciudadela por la Primera Nacional, buscando sumar de a tres para consolidar a su nuevo cuerpo técnico.
- El equipo de Alejandro Orfila mantendría el esquema 4-2-3-1 con la única duda en el lateral derecho entre Rodríguez y Monroy. El encuentro se transmitirá por LPF Play.
- Una victoria le permitirá al "Santo" mantenerse como protagonista en el campeonato y afianzar la idea táctica del DT de cara a los próximos compromisos del torneo.
San Martín volverá a presentarse este sábado ante su público cuando reciba a Temperley por una nueva fecha de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará desde las 19 en La Ciudadela.
El "Santo" afrontará un compromiso importante frente al "Gasolero", con la necesidad de sumar de a tres para consolidar el trabajo del nuevo cuerpo técnico y continuar como protagonista del campeonato.
El partido podrá seguirse en vivo a través de LPF Play, la plataforma oficial de streaming de la Asociación del Fútbol Argentino.
Para este compromiso, Orfila mantendría un esquema 4-2-3-1, con una única duda en el lateral derecho. Guillermo Rodríguez y Leonardo Monroy disputan ese lugar en la defensa.
La formación probable de San Martín sería: Nahuel Manganelli; Guillermo Rodríguez o Leonardo Monroy, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Rodrigo Ayala; Agustín Graneros y Santiago Briñone; Bruno Cabrera, Gabriel Carabajal y Álvaro Veliez; Diego Diellos.
San Martín vs. Temperley: hora, TV y formaciones
Hora: 19 (Argentina).
Estadio: La Ciudadela.
TV y streaming: LPF Play.
San Martín de Tucumán: Nahuel Manganelli; Guillermo Rodríguez o Leonardo Monroy, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Rodrigo Ayala; Agustín Graneros y Santiago Briñone; Bruno Cabrera, Gabriel Carabajal y Álvaro Veliez; Diego Diellos. DT: Alejandro Orfila.