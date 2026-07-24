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Qué significa el curioso gesto de Álvaro Montero en su debut con Boca ante OHiggins

El arquero colombiano llamó la atención durante la formación de los equipos con un particular movimiento frente a las cámaras. La historia detrás de la cábala que nació en Millonarios y ahora busca adaptar en Boca.

Álvaro Montero, arquero de Boca, realizó un gesto en la previa al partido contra O'Higgins.
Álvaro Montero, arquero de Boca, realizó un gesto en la previa al partido contra O'Higgins.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Álvaro Montero debutó en Boca con triunfo 1-0 ante O'Higgins en La Bombonera por la Sudamericana, llamando la atención al hacer un particular gesto ritual por cábala.
  • El golero colombiano de 2,01 metros adaptó una tradición nacida en Millonarios de Colombia, donde solía invocar la "magia azul" para conectarse con su hija y los hinchas.
  • Tras una actuación determinante que sostuvo el triunfo, los fanáticos esperan ver cómo terminará de transformar su cábala personal para identificarla con la hinchada de Boca.
Resumen generado con IA

Álvaro Montero tuvo un estreno soñado con la camiseta de Boca. El arquero colombiano fue una de las figuras en la victoria por 1 a 0 sobre O'Higgins, en La Bombonera, por la Copa Sudamericana. Sin embargo, además de sus intervenciones bajo los tres palos, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los hinchas: un particular gesto que realizó justo antes del inicio del encuentro.

Durante la formación de los equipos, Montero miró fijamente a la cámara de televisión y comenzó a levantar y bajar repetidamente el dedo índice de su mano izquierda. El movimiento llamó rápidamente la atención de los espectadores, especialmente por la imponente presencia física del arquero, que con sus 2,01 metros se convirtió en el futbolista más alto de la historia de Boca.

Lejos de tratarse de una improvisación, el gesto tiene una historia detrás. La cábala nació durante su etapa en Millonarios de Colombia, donde el arquero acostumbraba a realizar un movimiento en espiral con los dedos mientras pronunciaba la frase "magia azul, magia azul" frente a las cámaras antes de los partidos.

Con el paso del tiempo, esa acción se transformó en un sello personal. Según explicó el propio futbolista en diferentes oportunidades, el ritual era una manera de conectarse emocionalmente con su hija y también con los hinchas del conjunto colombiano, que terminaron adoptándolo como un símbolo de identificación.

Ahora, en su nueva etapa en Boca, Montero decidió mantener la esencia de esa tradición, aunque con algunos cambios. En su debut dejó de lado el movimiento original y también la frase vinculada a Millonarios, lo que alimentó las especulaciones sobre la posibilidad de crear una nueva versión de la cábala especialmente pensada para el mundo "xeneize".

Más allá del gesto, el colombiano respondió dentro de la cancha. Tuvo una actuación segura durante los 90 minutos y fue determinante con una gran atajada ante Martín Sarrafiore, una intervención que ayudó a sostener la ventaja conseguida por Boca.

Tras el encuentro, Montero expresó su satisfacción por el debut y aseguró que espera seguir disfrutando junto a los hinchas de Boca. Mientras tanto, su particular ritual ya comenzó a despertar curiosidad entre los fanáticos, que aguardan para conocer cuál será la nueva frase o el nuevo significado que acompañará su cábala en esta etapa de su carrera.

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