Qué significa el curioso gesto de Álvaro Montero en su debut con Boca ante OHiggins

Álvaro Montero tuvo un estreno soñado con la camiseta de Boca. El arquero colombiano fue una de las figuras en la victoria por 1 a 0 sobre O'Higgins, en La Bombonera, por la Copa Sudamericana. Sin embargo, además de sus intervenciones bajo los tres palos, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los hinchas: un particular gesto que realizó justo antes del inicio del encuentro.