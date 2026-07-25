“Sorprende ver la calidad de los granos de maíz que se están logrando esta campaña”

Añadió que al hablar con varios productores, y de acuerdo a lo que se pudo observar, consideró que la trilla debe seguir siendo realizada de manera cuidadosa, para no tirar por atrás granos y por el cabezal espigas. “Hay que tomarse el trabajo de tener trilladoras bien reguladas, de acuerdo al estado final del cultivo. Esto es muy importante; sobre todo para evitar el problema de los maíces guachos o espontáneos, que nacerán en la próxima gruesa”, puntualizó.