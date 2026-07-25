Buscan acelerar el desarrollo de generaciones de trigo híbrido

La colaboración entre RAGT Semillas y Bayer en el ámbito del trigo híbrido entra en una nueva fase. Tras varios años de estrecha cooperación y de inversión sostenida en investigación, ambas empresas han actualizado las condiciones del acuerdo que las vincula con el fin de acelerar, de forma tangible, el desarrollo de nuevas generaciones de trigo híbrido.
En virtud del nuevo acuerdo, Bayer obtendrá acceso, mediante licencia, a la genética de trigo de RAGT, así como a los conocimientos científicos especializados y a la investigación desarrollados por los equipos de RAGT Semillas.
“Este acuerdo reconoce la solidez de nuestra colaboración, los conocimientos científicos especializados de nuestros equipos y el valor de la genética de trigo que RAGT desarrolló durante décadas”, dijo Sébastien Chatre, director de Investigación de RAGT Semillas.
“Nuestra ambición sigue siendo la misma: contribuir al desarrollo de nuevas generaciones de trigo híbrido capaces de responder a los retos agronómicos, económicos y ambientales a los que se enfrentan los productores”, añadió.
“Nos entusiasma enormemente haber firmado este acuerdo, que nos da acceso al excelente material genético de RAGT Semillas. Es aún más especial haberlo logrado con RAGT Semillas, con quien compartimos una visión común sobre el trigo híbrido y mantenemos una fructífera colaboración que va más allá de los cereales”, afirmó Constance Tuffet, responsable de Estrategia de Cereales de Bayer.
Esta colaboración renovada refleja el compromiso común a largo plazo de ambas compañías en busca de reforzar la resiliencia y el rendimiento de los sistemas de producción de cereales. Aunque el proyecto de trigo híbrido está evolucionando en cuanto a su organización y alcance, su objetivo sigue siendo el mismo: transformar los resultados de la investigación en variedades innovadoras de trigo híbrido que respondan a las necesidades cambiantes de los productores y del sector de las semillas.
Este avance constituye un hito importante y refuerza la orientación estratégica que RAGT Semillas ha seguido en la investigación sobre trigo híbrido.