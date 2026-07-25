Buscan acelerar el desarrollo de generaciones de trigo híbrido

Esta colaboración renovada refleja el compromiso común a largo plazo de ambas compañías en busca de reforzar la resiliencia y el rendimiento de los sistemas de producción de cereales. Aunque el proyecto de trigo híbrido está evolucionando en cuanto a su organización y alcance, su objetivo sigue siendo el mismo: transformar los resultados de la investigación en variedades innovadoras de trigo híbrido que respondan a las necesidades cambiantes de los productores y del sector de las semillas.