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Riquelme habló sobre una posible reelección en Boca y fue contundente: "Espero poder estar por mucho tiempo"

El presidente de Boca se refirió a la posibilidad de buscar un segundo mandato al frente del club. Además, habló de su relación con el plantel, el regreso de Rodolfo Arruabarrena y las obras en La Bombonera.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Román Riquelme, presidente de Boca, manifestó hoy en La Bombonera su deseo de buscar la reelección para el período 2027-2031 para seguir al frente de la institución.
  • Durante la inauguración de obras en el estadio, el dirigente abordó la exigencia deportiva, el apretado calendario y el entusiasmo por el regreso de Rodolfo Arruabarrena como DT.
  • Sus dichos perfilan la continuidad de su gestión política y respaldan el plan de modernización de La Bombonera, que prevé una futura ampliación de la capacidad del estadio.
Resumen generado con IA

Juan Román Riquelme volvió a hablar públicamente y dejó una definición que rápidamente generó repercusión entre los hinchas de Boca. Durante la inauguración de nuevas obras en el Sector L de La Bombonera, el presidente del club fue consultado sobre la posibilidad de buscar la reelección para el período 2027-2031 y no ocultó su deseo de continuar al frente de la institución.

"Espero poder estar por mucho tiempo", respondió el máximo dirigente xeneize, quien aseguró que vivir el día a día del club representa una enorme felicidad. Según explicó, tener la responsabilidad de ayudar a Boca desde su cargo es un privilegio que disfruta profundamente.

Riquelme también volvió a expresar el fuerte vínculo que mantiene con la institución y dejó una de las frases más resonantes de la jornada.

"Boca puede vivir sin Riquelme, Riquelme sin Boca no", afirmó, al remarcar que el club ocupa un lugar central en su vida. Además, sostuvo que desempeñarse como presidente le permite sentir que su presente "es una maravilla".

Durante la charla, el exenganche también se refirió a la relación que mantiene con el plantel profesional. Contó que disfruta compartir momentos cotidianos con los futbolistas, como los viajes, las rondas de mates y las bromas relacionadas con el juego, y aseguró que los jugadores saben que siempre pueden contar con él cuando lo necesiten.

Otro de los temas abordados fue el regreso de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca. Riquelme recordó que compartió vestuario con el "Vasco" tanto en el club como en Villarreal y se mostró entusiasmado con esta nueva etapa.

"Estoy muy feliz por él", expresó, al tiempo que manifestó su deseo de que Arruabarrena pueda disfrutar de esta oportunidad y conducir al equipo hacia nuevos éxitos para alegría de los hinchas.

En el plano deportivo, el presidente recordó que la exigencia en Boca no cambia con el paso del tiempo. "Siempre es obligación ganar", señaló al referirse a la responsabilidad que implica vestir la camiseta azul y oro y competir por todos los títulos.

También analizó el calendario del fútbol argentino y advirtió que la acumulación de partidos cada tres días provoca un importante desgaste físico en los jugadores y aumenta el riesgo de lesiones, además de mantener una presión constante sobre los planteles.

Las declaraciones de Riquelme se dieron en el marco de la inauguración de nuevas obras en La Bombonera, un proyecto que forma parte del plan de modernización impulsado por su gestión. En ese sentido, reafirmó la intención de continuar mejorando la infraestructura del estadio y volvió a mencionar la posibilidad de avanzar, en el futuro, con una ampliación que permita incrementar su capacidad.

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