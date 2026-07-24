Riquelme habló sobre una posible reelección en Boca y fue contundente: "Espero poder estar por mucho tiempo"

Las declaraciones de Riquelme se dieron en el marco de la inauguración de nuevas obras en La Bombonera, un proyecto que forma parte del plan de modernización impulsado por su gestión. En ese sentido, reafirmó la intención de continuar mejorando la infraestructura del estadio y volvió a mencionar la posibilidad de avanzar, en el futuro, con una ampliación que permita incrementar su capacidad.