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Reservas: el Banco Central ya compró más de U$S13.000 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria acumuló 134 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas luego de adquirir U$S345 millones este viernes.

BANCO CENTRAL. Las reservas superaron los U$S13.000 millones en lo que va del año.
BANCO CENTRAL. Las reservas superaron los U$S13.000 millones en lo que va del año.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El BCRA acumuló más de U$S13.000 millones en 2026 tras comprar U$S345 millones este viernes en el mercado argentino para recomponer y fortalecer las reservas del país.
  • La racha de 134 jornadas compradoras se logró gracias a las liquidaciones del campo, energía y minería, sumadas a la emisión de deuda de empresas y provincias.
  • El resultado acerca al Gobierno a su meta de acumular entre U$S10.000 y U$S17.000 millones en 2026, lo que aporta estabilidad y solidez al esquema económico actual.
Resumen generado con IA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió este viernes su racha compradora en el mercado cambiario al sumar 134 jornadas consecutivas con saldo positivo, luego de adquirir U$S345 millones.

Con esta nueva intervención, la autoridad monetaria elevó a U$S13.101 millones el total de divisas compradas en lo que va de 2026.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario, en enero, el BCRA ya alcanzó un nivel de compras que supera los U$S13.000 millones, consignó Infobae.

De esta manera, se mantiene dentro del objetivo anual fijado por el equipo económico, que proyectó una acumulación de entre U$S10.000 millones y U$S17.000 millones durante 2026.

Qué impulsó la acumulación de reservas

Entre enero y julio de este año, la oferta de dólares se vio fortalecida por las liquidaciones del sector agropecuario, energético y minero. A ese flujo de divisas se sumó la colocación de deuda en los mercados internacionales por parte de empresas y gobiernos provinciales.

Este escenario permitió que el Banco Central captara una parte importante de los dólares disponibles en el mercado, consolidando así el proceso de acumulación de reservas que sostiene desde comienzos de año.

Las compras de junio y el desempeño de julio

En junio, las compras oficiales totalizaron U$S1.418 millones, una cifra inferior a los U$S2.596 millones registrados en mayo y únicamente superior al resultado de enero, que fue el más bajo de 2026.

En julio, en tanto, el ritmo de adquisiciones volvió a acelerarse. Hasta el momento, el Banco Central acumula compras por U$S 1.936 millones, un monto que ya supera el total alcanzado durante junio. Solo en esta semana incorporó U$S492 millones mediante compras directas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y también a través de operaciones en bloque.

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