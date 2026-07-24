Reservas: el Banco Central ya compró más de U$S13.000 millones en lo que va de 2026

En julio, en tanto, el ritmo de adquisiciones volvió a acelerarse. Hasta el momento, el Banco Central acumula compras por U$S 1.936 millones, un monto que ya supera el total alcanzado durante junio. Solo en esta semana incorporó U$S492 millones mediante compras directas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y también a través de operaciones en bloque.