"Cuti" Romero busca dejar Tottenham y dos gigantes europeos van por él

A sus 28 años, Romero sigue siendo el capitán y una de las principales figuras defensivas de los Spurs. Sin embargo, distintos reportes coinciden en que su intención es abandonar Londres durante este mercado, pese a que mantiene contrato con la institución hasta 2029. Tottenham, que inició una profunda renovación de su plantel, estaría dispuesto a escuchar propuestas por el central.