"Cuti" Romero busca dejar Tottenham y dos gigantes europeos van por él

Resumen para apurados
- El defensor Cristian Romero busca dejar el Tottenham en este mercado para sumarse a Inter o Barcelona, al considerar que su ciclo en el club inglés está terminado.
- Tras cinco años en los Spurs y destacar en la Selección, el club oirá ofertas pese a su contrato hasta 2029. Inter inició contactos y Barcelona depende de liberar cupos.
- La salida del central argentino perfila como uno de los pases clave del mercado, prometiendo afianzar su madurez deportiva en una de las ligas más competitivas de Europa.
Cristian “Cuti” Romero se prepara para afrontar un nuevo capítulo en su carrera. Después de cinco temporadas en Tottenham, el defensor argentino considera que su ciclo en el club inglés está terminado y pretende aprovechar el mercado de pases para concretar una transferencia a otro gigante europeo.
A sus 28 años, Romero sigue siendo el capitán y una de las principales figuras defensivas de los Spurs. Sin embargo, distintos reportes coinciden en que su intención es abandonar Londres durante este mercado, pese a que mantiene contrato con la institución hasta 2029. Tottenham, que inició una profunda renovación de su plantel, estaría dispuesto a escuchar propuestas por el central.
El argentino viene de disputar un destacado Mundial 2026 con la Selección. Fue una de las piezas más importantes del equipo de Lionel Scaloni durante su camino hasta la final frente a España, aunque debió retirarse lesionado en el partido decisivo.
Inter tomó la iniciativa
Inter aparece entre los principales interesados en incorporar al defensor. El conjunto italiano ya habría iniciado contactos para conocer las condiciones de una posible operación y buscará avanzar con el entorno del futbolista.
La posibilidad cuenta con varios factores favorables. Romero conoce la Serie A después de sus pasos por Genoa y Atalanta, además de haber pertenecido a Juventus, aunque no llegó a disputar partidos oficiales con la camiseta del club de Turín.
También podría reencontrarse con Lautaro Martínez, compañero en la selección argentina y una de las grandes referencias del equipo de Milán. El delantero es capitán, goleador y figura del “Nerazzurro”, que pretende sumar jerarquía a su última línea.
Inter figura como uno de los clubes que más concretamente siguen la situación del defensor, aunque todavía no trascendió una propuesta formal aceptada por Tottenham.
Barcelona espera liberar un lugar
Barcelona es la otra alternativa que seduce especialmente al argentino. Romero pretende jugar en España y la posibilidad de vestir la camiseta del conjunto catalán aparece como uno de sus destinos preferidos.
El defensor es valorado por la dirigencia encabezada por Joan Laporta y también encajaría en las características buscadas por el cuerpo técnico. Sin embargo, el club catalán necesitaría desprenderse primero de alguno de sus centrales para poder avanzar con la operación.
La delicada situación económica y la cantidad de defensores disponibles obligan al Barcelona a moverse con cautela. Por eso, la llegada de Romero dependerá de que se produzcan salidas en esa zona del plantel.
Una negociación que recién comienza
Aunque su salida de Tottenham parece cada vez más probable, todavía no está definido dónde continuará su carrera. Inter tomó posición y confía en su conocimiento del fútbol italiano, mientras que Barcelona cuenta con el deseo del jugador de competir en La Liga.
Atlético de Madrid también volvió a aparecer entre los clubes interesados, aunque por el momento no existirían negociaciones formales. El conjunto dirigido por Diego Simeone ya había intentado contratarlo anteriormente, pero las pretensiones económicas de Tottenham impidieron que la transferencia prosperara.
Romero quiere aprovechar su madurez futbolística para dar otro salto en Europa. Después de convertirse en capitán del Tottenham y consolidarse como una pieza fundamental de la Selección, su futuro se encamina a transformarse en una de las grandes historias del mercado de pases.