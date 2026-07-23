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Nicolás Otamendi ya se entrena con River y podría debutar ante Barracas Central

El defensor dejó Benfica y se incorporó a los entrenamientos en River Camp tras disputar el Mundial con la Selección Argentina. Eduardo Coudet lo tendría como titular para el debut del "Millonario" en el Torneo Clausura.

Otamendi, en River Camp.
Otamendi, en River Camp.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Otamendi se sumó a los entrenamientos de River en River Camp y podría debutar este sábado ante Barracas Central, tras quedar libre del Benfica europeo.
  • El central llega con ritmo tras disputar el Mundial 2026 y 49 partidos en Benfica. Su incorporación busca revertir la eliminación previa del equipo en Copa Argentina.
  • Coudet planea formar una zaga de jerarquía junto a Montiel, Acuña y Martínez Quarta, reforzando la solvencia defensiva del equipo para el inicio del Torneo Clausura.
Resumen generado con IA

River sumó una de las piezas más importantes de su mercado de pases. Nicolás Otamendi ya se incorporó oficialmente a los entrenamientos en River Camp y quedó a disposición de Eduardo Coudet, que podría hacerlo debutar este sábado frente a Barracas Central, en el inicio del Torneo Clausura.

El experimentado defensor central decidió no renovar su contrato con Benfica y regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta del "Millonario", en una de las transferencias más resonantes del mercado.

Otamendi ya trabaja con el plantel

Luego de finalizar su participación con la Selección en el Mundial 2026, Otamendi se presentó en River Camp y entrenó junto al resto del plantel.

El zaguero llega con ritmo de competencia tras una exigente temporada en Benfica, donde disputó 49 partidos bajo la conducción de José Mourinho. Aunque el entrenador portugués pretendía su continuidad, el futbolista optó por regresar al país para iniciar una nueva etapa en Núñez.

Coudet prepara una defensa de lujo

La incorporación de Otamendi representa una solución inmediata para Eduardo Coudet, que busca levantar al equipo luego de la sorpresiva eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi.

Además del ex Manchester City, también se sumó a los entrenamientos Gonzalo Montiel, otro de los jugadores que viene de disputar el Mundial con la Selección Argentina.

Con ambos disponibles, el entrenador analiza presentar una línea defensiva integrada por Montiel, Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, una zaga con amplia experiencia tanto en el fútbol europeo como en la Albiceleste.

Llega con ritmo mundialista

Uno de los principales aspectos que entusiasma al cuerpo técnico es el estado físico del defensor.

Otamendi participó en siete de los ocho partidos que disputó la Selección en el Mundial 2026 y también estuvo presente en la final frente a España, encuentro en el que ingresó tras la lesión de Lisandro Martínez.

Su continuidad competitiva permitiría que pueda ser considerado desde el inicio para el compromiso del próximo sábado.

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