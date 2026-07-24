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¿Qué significa que la heladera haga mucho ruido? Las causas más comunes y cómo solucionarlo

Aunque algunos sonidos forman parte del funcionamiento normal de una heladera, un ruido intenso o vibraciones inusuales pueden indicar un problema. Qué revisar y cuándo conviene prestar atención.

El ruido de la heladera puede indicar un problema
El ruido de la heladera puede indicar un problema Diario Uno
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La periodista Mercedes Mosca detalló hoy en Diario Uno las causas y soluciones ante ruidos inusuales en heladeras para prevenir averías y optimizar su uso doméstico.
  • Fallas de nivelación, hielo acumulado o tacos gastados generan ruidos molestos. Ajustar piezas, descongelar y separar el equipo de la pared resuelve gran parte de las fallas.
  • Realizar este mantenimiento básico prolonga la vida útil del electrodoméstico, previene gastos en reparaciones técnicas y asegura la eficiencia energética en el hogar.
Resumen generado con IA

La heladera está en funcionamiento las 24 horas del día, por lo que es normal que emita algunos sonidos durante su ciclo de enfriamiento. Sin embargo, cuando aparece un ruido fuerte, un traqueteo o vibraciones fuera de lo habitual, es posible que exista algún inconveniente que requiera una revisión.

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En muchos casos, el origen del problema puede resolverse con ajustes sencillos o tareas de mantenimiento, sin necesidad de reparar el electrodoméstico.

Por qué la heladera hace un ruido fuerte

Durante su funcionamiento es habitual escuchar un zumbido suave del motor, el paso del gas refrigerante o un clic cuando el compresor se enciende y se apaga. Estos sonidos forman parte del funcionamiento normal del equipo. En cambio, si el ruido es más intenso o aparece de forma repentina, las causas pueden ser diferentes. Entre las más frecuentes se encuentran:

  • La heladera no está correctamente nivelada y vibra sobre el piso.
  • El ventilador del freezer roza con hielo acumulado.
  • Las bandejas, estantes o recipientes de vidrio están flojos y generan vibraciones.
  • La parte trasera del electrodoméstico está demasiado cerca de la pared.
  • Los tacos de goma del motor presentan desgaste y transmiten más vibraciones.

Cómo solucionar los ruidos de la heladera

Dependiendo de la causa, existen distintas medidas que pueden reducir o eliminar los sonidos molestos. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Verificar que la heladera esté bien nivelada mediante el ajuste de sus patas.
  • Descongelar el freezer si existe acumulación de hielo.
  • Ajustar las bandejas, cajones y estantes para evitar vibraciones.
  • Revisar el estado de los soportes o tacos de goma del motor.
  • Comprobar que la bandeja de goteo esté correctamente colocada.
  • Dejar una separación adecuada entre la heladera y la pared para evitar que las vibraciones se transmitan.

Cómo limpiar correctamente la heladera

Además del mantenimiento mecánico, la limpieza periódica ayuda a conservar el buen funcionamiento del electrodoméstico y evita la acumulación de suciedad y malos olores. Para limpiar el exterior, basta con utilizar un paño húmedo junto con un desengrasante suave o vinagre blanco. También es recomendable retirar el polvo acumulado en la parte trasera y limpiar las gomas de las puertas.

En el interior, lo primero es vaciar la heladera y descartar los alimentos en mal estado. Luego, con el equipo desenchufado, se pueden retirar estantes, cajones y rejillas para lavarlos con agua y vinagre blanco.

Después, se recomienda limpiar las superficies internas con una mezcla de agua, vinagre y unas gotas de detergente, secar completamente cada pieza antes de volver a colocarla y reorganizar los alimentos.

Como complemento, colocar un recipiente pequeño con bicarbonato de sodio dentro de la heladera puede ayudar a reducir los malos olores y mantener un ambiente más fresco.

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