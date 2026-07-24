¿Qué significa que la heladera haga mucho ruido? Las causas más comunes y cómo solucionarlo

Por qué la heladera hace un ruido fuerte

Durante su funcionamiento es habitual escuchar un zumbido suave del motor, el paso del gas refrigerante o un clic cuando el compresor se enciende y se apaga. Estos sonidos forman parte del funcionamiento normal del equipo. En cambio, si el ruido es más intenso o aparece de forma repentina, las causas pueden ser diferentes. Entre las más frecuentes se encuentran: