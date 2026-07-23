Molestia por la vigilia del 9 de Julio: preparan un acto de desagravio en honor a la Virgen Generala

Los intentos de comunicarse con dirigentes del oficialismo y con la senadora Beatriz Ávila tampoco prosperaron. “Desde que se inició el Gobierno de Javier Milei, la vigilia del 9 de Julio sufrió notables modificaciones y restricciones, haciendo cada vez más difícil el acceso de la Sagrada Imagen a la institución”, dijo el gaucho. Sin otra vía, Suárez contó que decidieron presentarse igual, con un grupo reducido de cinco personas, lo mínimo necesario para portar las andas. Sin embargo, los organizadores les impidieron el paso. Ni la Policía de Tucumán, el Arzobispo, o el legislador provincial, Francisco Serra, que mediante reiteradas llamadas telefónicas intentó torcer la negativa, lograron un cambio.