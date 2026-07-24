Horóscopo: cómo expresa el amor y el cariño cada signo del zodíaco

No todas las personas demuestran el cariño de la misma manera. Mientras algunas prefieren los abrazos o las palabras de afecto, otras optan por pequeños gestos cotidianos que reflejan interés y cercanía. Según el horóscopo, la personalidad de cada signo del zodíaco influye en la forma de expresar los sentimientos, tanto en una relación de pareja como en una amistad.
Aunque estas características no determinan el comportamiento de todas las personas, muchas descripciones coinciden con rasgos que suelen atribuirse a cada signo y que ayudan a entender cómo manifiestan el afecto.
- Aries (21 de marzo al 19 de abril)
- Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
- Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
- Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
- Leo (23 de julio al 22 de agosto)
- Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
- Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
- Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
- Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
- Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
- Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
- Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
¿Por qué cada signo demuestra el afecto de manera diferente?
Según la astrología, la personalidad asociada a cada signo influye en la forma de construir vínculos y expresar las emociones. Mientras algunos priorizan el contacto físico o las palabras, otros prefieren demostrar lo que sienten mediante acciones, cuidados o pequeños detalles cotidianos.
Por eso, conocer estas características puede ayudar a comprender mejor la manera en que cada signo manifiesta el cariño, tanto en las relaciones amorosas como en las amistades o el entorno familiar.