Horóscopo: cómo expresa el amor y el cariño cada signo del zodíaco

No todas las personas demuestran el cariño de la misma manera. Mientras algunas prefieren los abrazos o las palabras de afecto, otras optan por pequeños gestos cotidianos que reflejan interés y cercanía. Según el horóscopo, la personalidad de cada signo del zodíaco influye en la forma de expresar los sentimientos, tanto en una relación de pareja como en una amistad.