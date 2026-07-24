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Horóscopo: cómo expresa el amor y el cariño cada signo del zodíaco

Algunos grupos se destacan por manifestar sus sentimientos de manera clara y directa, mientras que otros son más reservados.

Horóscopo: ¿cómo demuestra afecto cada signo del zodíaco?
Horóscopo: ¿cómo demuestra afecto cada signo del zodíaco? (Foto: Unsplash)
Por LA GACETA Hace 8 Min

No todas las personas demuestran el cariño de la misma manera. Mientras algunas prefieren los abrazos o las palabras de afecto, otras optan por pequeños gestos cotidianos que reflejan interés y cercanía. Según el horóscopo, la personalidad de cada signo del zodíaco influye en la forma de expresar los sentimientos, tanto en una relación de pareja como en una amistad.

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Aunque estas características no determinan el comportamiento de todas las personas, muchas descripciones coinciden con rasgos que suelen atribuirse a cada signo y que ayudan a entender cómo manifiestan el afecto.

  • Aries (21 de marzo al 19 de abril)
  • Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
  • Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
  • Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
  • Leo (23 de julio al 22 de agosto)
  • Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
  • Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
  • Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
  • Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
  • Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
  • Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
  • Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

¿Por qué cada signo demuestra el afecto de manera diferente?

Según la astrología, la personalidad asociada a cada signo influye en la forma de construir vínculos y expresar las emociones. Mientras algunos priorizan el contacto físico o las palabras, otros prefieren demostrar lo que sienten mediante acciones, cuidados o pequeños detalles cotidianos.

Por eso, conocer estas características puede ayudar a comprender mejor la manera en que cada signo manifiesta el cariño, tanto en las relaciones amorosas como en las amistades o el entorno familiar.

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