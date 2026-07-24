El sendero escondido de Tucumán ideal para conectar con la naturaleza: cómo llegar a El Pesebre

Al principio, el sendero sigue el río del Matadero, pero luego lo abandona, separándose de él hacia las montañas. La ruta sigue siempre un terreno lleno de verde. Los bosques y las planicies, siempre cubiertas de vegetación, predominan a lo largo de todo el camino, lo que da como resultado un paisaje plenamente natural y rico en flora, y una temperatura más baja que la que hace en las zonas de menor altura.