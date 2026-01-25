Dos bosques argentinos están entre los mejores destinos para hacer senderismo

Hay una parte de la Argentina en que la naturaleza no se guarda nada, donde cada rincón supera al anterior, donde tanta belleza parece desmesurada o inconcebible. La Patagonia, aquella región ahora bajo la amenaza del fuego incesante y la alerta ígnea, es esa joya del cono sur de América que todo amante de la naturaleza debería visitar al menos una vez en su vida. Y, sin dudas, el plan es mucho mejor si se hace a pie.