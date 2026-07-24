Guasones vuelve a Tucumán: “No tenemos dudas de que será una fiesta”

Guasones regresa a Tucumán este sábado 25 de julio con su gira “Rock & Blues en Vivo”, un recorrido por más de tres décadas de trayectoria que repasará los clásicos de la banda. Después de su presentación de 2025 en el Palacio de los Deportes, el grupo platense volverá a encontrarse con el público del norte argentino en una noche marcada por el rock, el blues y la emoción.