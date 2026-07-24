Guasones vuelve a Tucumán: “No tenemos dudas de que será una fiesta”

Resumen para apurados
- La banda de rock Guasones tocará este sábado 25 de julio en el Palacio de los Deportes de Tucumán con su gira "Rock & Blues en Vivo" para celebrar sus 30 años de carrera.
- Tras más de tres décadas en la música, el grupo platense repasa su historia desde sus inicios en bares hasta llenar estadios, sosteniendo una identidad basada en el rock y blues.
- Guasones anticipó que trabaja en un nuevo disco con sorpresas para este año y destacó la vigencia del rock nacional al conectar con nuevas generaciones de fanáticos.
Guasones regresa a Tucumán este sábado 25 de julio con su gira “Rock & Blues en Vivo”, un recorrido por más de tres décadas de trayectoria que repasará los clásicos de la banda. Después de su presentación de 2025 en el Palacio de los Deportes, el grupo platense volverá a encontrarse con el público del norte argentino en una noche marcada por el rock, el blues y la emoción.
En diálogo con LA GACETA, la banda habló sobre el vínculo que mantiene con el público tucumano, recordó sus primeros años tocando en bares, reflexionó sobre la vigencia del rock nacional y adelantó que ya trabaja en nuevas canciones. Además, explicó por qué eligió que la gira lleve el nombre "Rock & Blues en Vivo" y qué espera del recital del sábado.
- La banda vuelve a Tucumán después de su presentación en el Palacio de los Deportes. ¿Qué recuerdos tienen de aquel recital y del encuentro con el público tucumano
- Siempre tenemos los mejores recuerdos. Volver a Tucumán nos pone muy contentos porque son conciertos únicos, cargados de mucha energía junto al público.
- ¿Qué significa para ustedes regresar a una provincia y comprobar que siguen siendo esperados por el público?
- Es una alegría inmensa poder volver a Tucumán para presentar nuestro concierto de la gira "Rock & Blues en Vivo". Estamos muy agradecidos de tener un público fiel que nos espera una vez más para escucharnos.
- La gira se presenta bajo el nombre "Rock & Blues en Vivo". ¿Por qué eligieron ese concepto y cómo representa el momento actual de la banda?
- Elegimos ese concepto porque es un buen momento para mostrar nuestras raíces, que vienen del rock y del blues. Por eso elegimos ese nombre para la gira. Estamos atravesando una buena etapa: recorremos el país de punta a punta y seguimos disfrutando de salir a tocar.
- ¿Qué pueden anticipar del show del sábado? ¿Habrá cambios en el repertorio, sorpresas o canciones que no suelen aparecer habitualmente en sus recitales?
- El show de este sábado será un repaso por toda la carrera de la banda durante estos treinta y pocos años que llevamos tocando. Tendrá una lista larga de rock, con diferentes dinámicas y matices, y estará cargado de emociones para nuestro público.
- Guasones tiene más de tres décadas de trayectoria. ¿Qué sensaciones aparecen cuando miran hacia atrás y recuerdan los primeros recitales en bares y clubes?
- Es muy loco hacer un repaso mental por tres décadas de música juntos como banda. Son momentos únicos e irrepetibles. Pasamos de tocar en lugares para 30 personas a presentarnos en escenarios muy grandes y viajar por todo el país durante 30 años. Poder vivir de lo que elegimos cuando teníamos 20 años es increíble. Tenemos los mejores recuerdos.
- Después de tantos años escribiendo y grabando juntos, ¿Qué cambió en la manera en que Guasones compone una canción desde sus primeros discos hasta la actualidad?
- La manera de componer fue siempre la misma y continúa así hasta el día de hoy. Facu trae la mayoría de las canciones, nos muestra las ideas y el concepto, y empezamos a tocarlas juntos hasta hacerlas sonar. Después, a grabar.
- A lo largo de sus discos aparecen canciones más crudas, otras melancólicas y cruces con el blues. ¿Cómo definirían ustedes la identidad musical de Guasones
- Nuestra identidad está resumida en el nombre de esta gira: rock y blues.
- El último disco fue "El Huracán Vol. 9", publicado en 2022. ¿En qué etapa se encuentra actualmente la banda en términos creativos? ¿Están componiendo o pensando en un nuevo álbum?
- Sí, estamos empezando a compartir ideas entre nosotros y estamos próximos a grabar. Quizás este año haya sorpresas y nuevas canciones que salgan a la luz.
- En sus proyectos acústicos y en diferentes versiones de sus canciones participaron artistas como Leiva, Juanse, Joaquín Levinton y Santiago Motorizado. ¿Qué buscan en un músico antes de invitarlo a colaborar con la banda?
- Cuando invitamos a un músico, colega o cantante, por lo general primero lo hacemos por la admiración que sentimos hacia esa persona. Después dejamos que todo fluya y que haga lo que sienta con la versión que estemos preparando.
- En 2011, Facundo afirmó que el rock nacional estaba "en decadencia" e incluyó a Guasones dentro de esa crítica. Quince años después, ¿mantienen aquella mirada o sienten que el género encontró nuevas formas de renovarse y conectar con el público?
- Por suerte, podemos seguir conectando con nuestro público 30 años después. Ya son varias generaciones y ver actualmente personas de todas las edades en los recitales nos demuestra que el rock está más vivo que nunca.
- Guasones nació en una época en la que las bandas de rock tenían una presencia central en la cultura juvenil. Hoy el rock convive con el trap, el pop, el indie y otros géneros. ¿Cómo observan esa transformación y qué lugar sienten que ocupa actualmente el rock nacional?
- Todo se transforma. A partir de los 20 años y durante las tres décadas siguientes pasan distintos géneros musicales, pero, al fin y al cabo, todo fluye, todo se transforma y todo vuelve al mismo lugar. El rock es una forma de vida que puede comenzar en la juventud y acompañarte hasta cuando uno quiera.
- En los últimos años se acercaron a sus conciertos jóvenes que no habían nacido cuando aparecieron sus primeros discos. ¿Perciben diferencias entre esas nuevas audiencias y el público que los acompaña desde los comienzos?
- Sí. Lo percibimos cuando tocamos algunos temas de los primeros discos y vemos que también los cantan los más jóvenes.
- Mantener una banda durante más de 30 años implica atravesar cambios personales, musicales y dentro de la industria. ¿Cuáles fueron las decisiones, los acuerdos o los aprendizajes que les permitieron sostener a Guasones durante tanto tiempo?
- Desde el inicio tuvimos el objetivo de formar una banda de rock con amigos y sostenerla en el tiempo. Somos agradecidos: fueron 30 años con cosas lindas y algunas no tanto, pero también con momentos irrepetibles. Fuimos tomando decisiones, grabando discos y sosteniendo algo que para nosotros es una forma de vida y una familia.
- Después de tantos discos, giras y escenarios, ¿qué los sigue impulsando a subir a tocar y qué tendría que suceder el sábado para que se vayan de Tucumán sintiendo que fue una noche especial?
- No tenemos ninguna duda de que el sábado será una fiesta junto a nuestro público. Es por eso que lo seguimos haciendo: para subir al escenario, tocar rock y disfrutar de tocar juntos.