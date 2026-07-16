"No podemos pedirles más nada": la conmovedora carta de Ángel Di María tras el triunfazo argentino ante Inglaterra
El "Fideo", prócer de la Selección que se retiró tras la Copa América 2024, vivió la semifinal como un hincha más. Explotó de felicidad con la remontada ante los británicos, felicitó a sus excompañeros por meterse en la gran final del Mundial 2026 y les dejó un mensaje que caló hondo en el alma del pueblo argentino.
Resumen para apurados
- Tras el triunfo 2-1 de Argentina ante Inglaterra, Ángel Di María publicó una emotiva carta en redes para felicitar al plantel por clasificar a la final del Mundial 2026.
- Retirado de la selección tras la Copa América 2024, Di María vivió el partido como un hincha más, elogiando el recambio generacional y el esfuerzo del plantel en Norteamérica.
- Este mensaje consolida la mística de la selección de cara a la final del Mundial y destaca el traspaso de liderazgo hacia una nueva generación que busca mantener la gloria.
La mística de la selección argentina en este Mundial 2026 no solo conmueve a los millones de hinchas que copan las calles de Atlanta, Buenos Aires o Tucumán; también atraviesa la piel de aquellos héroes que sentaron las bases de esta era dorada. Apenas unas horas después de que la "Scaloneta" firmara una de las páginas más gloriosas de su historia moderna al dar vuelta el clásico y vencer 2-1 a Inglaterra, Ángel Di María abrió su corazón en las redes sociales. Desde la distancia, pero con la misma pasión de siempre, el actual delantero de Rosario Central redactó una emotiva carta abierta dedicada a sus antiguos compañeros, reconociendo el increíble valor de haber alcanzado una nueva final del mundo.
El "Fideo", quien le puso fin a su gloriosa etapa con la celeste y blanca tras conquistar la Copa América 2024, siguió el minuto a minuto del dramático encuentro con el pulso acelerado. Su desahogo comenzó de manera progresiva en su cuenta de Instagram a medida que el árbitro decretaba el final del partido. "Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más", disparó en una primera historia. Inmediatamente después, con la emoción a flor de piel tras el frentazo de Lautaro Martínez, sumó: "Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias. Qué hermosa locura. Qué lindo es ser argentino".
El agradecimiento a una generación sin complejos
Sin embargo, el golpe al corazón llegó con una publicación posterior. Di María replicó un posteo de la cuenta oficial de la AFA y le sumó una sentida reflexión que rápidamente se volvió viral, funcionando como un mimo al alma para un plantel que viene realizando un desgaste físico y mental sobrehumano en Norteamérica.
“No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino. Llevamos unos 5/6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes”, escribió el rosarino.
En sus líneas, "Fideo" también aprovechó para destacar el valor de un grupo de futbolistas jóvenes que asumió el protagonismo con una madurez asombrosa, dejando atrás fantasmas de épocas pasadas: “Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años. Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos”. Para cerrar, el autor de goles históricos en el Maracaná, Wembley y Lusail dejó un tierno consejo: “Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando que, si ustedes descuentan y disfrutan, nosotros somos felices”.