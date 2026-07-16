"No podemos pedirles más nada": la conmovedora carta de Ángel Di María tras el triunfazo argentino ante Inglaterra

En sus líneas, "Fideo" también aprovechó para destacar el valor de un grupo de futbolistas jóvenes que asumió el protagonismo con una madurez asombrosa, dejando atrás fantasmas de épocas pasadas: “Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años. Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos”. Para cerrar, el autor de goles históricos en el Maracaná, Wembley y Lusail dejó un tierno consejo: “Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando que, si ustedes descuentan y disfrutan, nosotros somos felices”.