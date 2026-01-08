Interpol emitió una alerta roja para capturar al ex novio de una modelo argentina hallada muerta en México

La resolución judicial fue firmada por el juez federal de garantías Ezequiel Humberto Andreani. En el fallo se ordena la detención de Reverter “en el lugar en que se encuentre dentro del ámbito de la jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma, a los efectos de tramitar su extradición a los Estados Unidos Mexicanos”, según consignó el diario Río Negro. La causa se enmarca en un expediente por “Alerta Roja Interpol de cooperación internacional” y cuenta con la intervención del fiscal federal interino Marcos Escandell, quien solicitó medidas urgentes para dar con el acusado.