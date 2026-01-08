Interpol emitió una alerta roja para capturar al ex novio de una modelo argentina hallada muerta en México

La muerte de Agostina Jalabert, la modelo argentina encontrada ahorcada en su departamento de Playa del Carmen a comienzos de 2023, ya no es considerada un suicidio. Luego de casi tres años de pedidos de justicia por parte de su familia, la causa fue recaratulada como femicidio y se activó la búsqueda internacional del principal sospechoso: su ex novio, Juan Manuel Reverter.
El Juzgado Federal de Viedma ordenó la detención de Reverter tras un pedido formal de la Fiscalía de México y la emisión de una alerta roja de Interpol, lo que habilita su captura en cualquier país con fines de extradición a los Estados Unidos Mexicanos.
La resolución judicial fue firmada por el juez federal de garantías Ezequiel Humberto Andreani. En el fallo se ordena la detención de Reverter “en el lugar en que se encuentre dentro del ámbito de la jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma, a los efectos de tramitar su extradición a los Estados Unidos Mexicanos”, según consignó el diario Río Negro. La causa se enmarca en un expediente por “Alerta Roja Interpol de cooperación internacional” y cuenta con la intervención del fiscal federal interino Marcos Escandell, quien solicitó medidas urgentes para dar con el acusado.
De acuerdo con el pedido fiscal, Reverter podría encontrarse en un predio ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 1, entre Viedma y El Cóndor, aunque la investigación no descarta que se haya desplazado por otras provincias argentinas o incluso por países como Estados Unidos, Belice o Guatemala. Por ese motivo, el juez autorizó a la DUOF Viedma de la Policía Federal Argentina a desplegar tareas investigativas en toda la jurisdicción.
El caso conmocionó tanto a la Argentina como a México. El 18 de febrero de 2023, Agostina fue hallada muerta en el baño de su departamento en Playa del Carmen. Su hermana, Candela Jalabert, guiada por la perra Bruna, la encontró colgada del cuello con un cinturón atado a un toallero, a apenas 1,20 metros del piso. Las marcas visibles en la cara y el cuerpo de la joven, junto con la escena del hecho, despertaron de inmediato fuertes sospechas.
En el departamento también se encontraba Reverter, su entonces novio, quien abrió la puerta tras varios minutos de espera y declaró que había estado durmiendo. Desde el primer momento, el padre de la víctima, Edgardo “Pancho” Jalabert, fue categórico: “A mi hija la asesinaron, no fue un suicidio”. A partir de allí, la familia, junto a una red de mujeres en Argentina y México, inició una campaña sostenida para exigir justicia.
Agostina, modelo e influencer, había comenzado su relación con Reverter durante la pandemia, en Viedma, Río Negro. La pareja se separó luego de un episodio violento, aunque retomó el vínculo a fines de 2022, cuando él viajó a Playa del Carmen. Según consta en la causa, los días previos al crimen estuvieron atravesados por discusiones y un clima de fuerte tensión.
El avance decisivo en la investigación se produjo tras la renuncia de la Fiscal General de Quintana Roo, duramente cuestionada por su actuación inicial en el caso. A partir de entonces intervino una fiscalía especializada y la querella, a cargo de la abogada Betina Teuly, logró que la causa avanzara y que se modificara la carátula a femicidio.
Las pruebas
La autopsia resultó determinante. El informe elaborado por el médico forense José Micieli describió heridas compatibles con golpes de puño, trauma craneal, quemaduras de cigarrillo -consideradas signos de tortura- y abuso sexual. Además, el especialista descartó de manera contundente la hipótesis de suicidio: “Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso y a una altura tan baja”.
La alerta roja de Interpol refuerza esta conclusión. En el documento se señala que “la víctima y el inculpado Juan Manuel Reverter se encontraban en su domicilio en Playa del Carmen, donde el inculpado comenzó a golpear a la víctima en la cara y el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello hasta quitarle la vida. Después tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima para simular un suicidio”.
La investigación también dejó al descubierto graves fallas judiciales. En México, la fiscalía permitió que Reverter abandonara la escena del crimen cuando el cuerpo de Agostina aún se encontraba en el lugar y sugirió a la familia una rápida cremación, lo que dificultó nuevas pericias. En Argentina, Reverter declaró como testigo, pero el Juzgado Federal de Viedma perdió la transcripción y la copia de esa declaración, lo que provocó un retraso de nueve meses en el avance de la causa.
“Este paso es muy importante porque con las pruebas que aportamos logramos acreditar ante el juez que sí hubo un femicidio. Lo primero que se hace es una orden de detención para iniciar el proceso. Porque el femicidio tiene prisión preventiva. Él tiene que estar en México para afrontar esta causa”, explicó la abogada Teuly.