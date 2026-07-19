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Argentina-España: los 11 titulares de la Selección nacional que disputarán la final del Mundial 2026

El equipo de Scaloni presentará modificaciones respecto de la formación inicial que enfrentó a Inglaterra en semifinales. Jugarán Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Nicolás González.

Nicolás González.
Nicolás González.
Hace 2 Hs

La Selección Argentina tiene definido el equipo que saldrá a disputar la final del Mundial 2026 frente a España. El entrenador Lionel Scaloni eligió la formación titular para el encuentro que se jugará en el estadio de Nueva York-New Jersey, con tres cambios respecto del equipo que inició la semifinal ante Inglaterra.

Las modificaciones serán los ingresos de Gonzalo Montiel en lugar de Nahuel Molina y de Nicolás González por Leandro Paredes. También jugará Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone

De esta manera, el seleccionado nacional apostará por una formación con mayor presencia en el medio y por las bandas para afrontar el duelo decisivo.

Se espera ahora la oficialización de los "11" que saldrán al campo de juego esta tarde, desde las 16 (hora argentina).

Los titulares de Argentina serán: Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La Albiceleste arriba en estos momentos al estadio para afrontar la final de la Copa del Mundo 2026, con la intención de conquistar un nuevo título frente al seleccionado español.

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