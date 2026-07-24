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Quién era Bruno Betancor, el exfutbolista de Peñarol que murió a los 22 años

Tenía 22 años y su muerte fue confirmada por Deportivo Italiano, club en el que entrenaba mientras buscaba un nuevo destino profesional.

Conmoción en el fútbol uruguayo: murió Bruno Betancor, exdelantero de Peñarol, a los 22 años
Conmoción en el fútbol uruguayo: murió Bruno Betancor, exdelantero de Peñarol, a los 22 años
Por LA GACETA Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • El exfutbolista uruguayo Bruno Betancor falleció a los 22 años en Uruguay tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras entrenaba en el club amateur Deportivo Italiano.
  • Debutó en Peñarol en 2023 y jugó en Chile y Emiratos Árabes. Tras una reciente prueba fallida en Deportivo Riestra de Argentina, buscaba un nuevo equipo profesional.
  • Su repentino fallecimiento causó conmoción en el fútbol uruguayo y en sus exequipos, lamentando la prematura pérdida de un joven delantero en plena carrera.
Resumen generado con IA

La muerte de Bruno Betancor, exdelantero de Peñarol, conmocionó al fútbol uruguayo. El jugador falleció a los 22 años a causa de un paro cardiorrespiratorio, según confirmó Deportivo Italiano, equipo amateur donde se entrenaba mientras esperaba una nueva oportunidad para continuar su carrera.

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La noticia generó una fuerte repercusión entre clubes, compañeros e hinchas, especialmente porque el futbolista había intentado recientemente incorporarse a un equipo del fútbol argentino.

Quién era Bruno Betancor, el exjugador de Peñarol que murió a los 22 años

Bruno Betancor dio sus primeros pasos futbolísticos en Fénix de Uruguay y luego pasó a Peñarol, institución con la que debutó en Primera División en 2023, cuando tenía apenas 18 años.

Durante su paso por el conjunto aurinegro disputó 14 encuentros oficiales y aportó tres asistencias. Más adelante continuó su carrera en Everton de Chile y también vistió las camisetas de Rentistas y Cerro Largo.

Su recorrido profesional siguió en el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos. Durante esa etapa se volvió viral por un video transmitido en TikTok en el que, al hablar sobre su experiencia en el país asiático y las diferencias culturales, realizó un comentario que rápidamente circuló en redes sociales.

Mientras aguardaba por definir su futuro deportivo, Betancor entrenaba en Deportivo Italiano, institución que confirmó públicamente su fallecimiento y le dedicó un sentido mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

La polémica que protagonizó tras una prueba en Deportivo Riestra

En los últimos días, el nombre de Bruno Betancor también había aparecido en los medios por un episodio ocurrido luego de una prueba futbolística en Deportivo Riestra.

Tras no quedar seleccionado, se difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se lo veía llevándose prendas de vestir pertenecientes al club. Sin embargo, el caso no llegó a la Justicia porque el futbolista abonó el valor de los elementos retirados y la institución decidió no presentar una denuncia.

Después de ese episodio regresó a Deportivo Italiano para continuar entrenándose. Pocos días más tarde, el club informó su fallecimiento, una noticia que causó profundo impacto en el ambiente del fútbol uruguayo.

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