Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla, fogoso orador

Ya sus compañeros de secundaria habían visto sus dotes y así se publicó en un diario tucumano, La Unión, del 27/02/1891, donde decían que era un líder entre sus compañeros, y que “ha revelado las nobles tendencias de los seres que parecen nacidos para la defensa de los intereses comunes y, niño aún, lo hemos oído, sorprendidos, en peroratas políticas en que ha puesto de manifiesto su espíritu observador, expresando con palabra correcta y fogosa los más elevados conceptos con aplicación a la política y la sociabilidad”.