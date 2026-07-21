Recuerdos fotográficos: el tucumano Ernesto Padilla, “gobernador ad honorem” de Jujuy

Según cuenta Carlos Páez de la Torre (h) en “Gobernador honoris causa” (LA GACETA, 15/06/1996), Padilla, que desde su tarea como legislador nacional impulsó muchas obras de reafirmación tradicional en el norte, “estaba embrujado” por Jujuy desde que había ido a veranear por primera vez a Maimará, en 1925. Volvió todos los años, durante un cuarto de siglo. En su libro Motivos de la selva y de la montaña, el ex gobernador de Jujuy Benjamín Villafañe enumera la acción de Padilla: “el Monumento al Himno y a los Ejércitos Libertadores, de Soto Avendaño; las columnas reordatorias de los 138 combates de la Guerra de la Independencia; la restauración del Cabildo de la plaza de Humahuaca; la restauración de todos los templos de Tumbaya al norte; la hermosa obra de la usina hidroeléctrica en la Garganta del Diablo”. También gestionó obras menores, como el monolito del Trópico de Capricornio, junto a la ruta 9 en Huacalera. Padilla no estuvo presente en 1950, cuando se inauguró el monumento a la Independencia, pero recibió una nota de profundo agradecimiento de 97 humahuaqueños.