Sergio Mansilla, a cargo de la Gobernación; y Alfredo Toscano como "vice"

El espacio del legislador oficialista Christian Rodríguez coordinó una visita con vecinos de distintos barrios de la zona sur de la ciudad hacia la Colonia de Vacaciones, en el Balneario de Famaillá. En sus redes sociales, el dirigente justicialista agradeció por la recepción a los anfitriones, el intendente Juan Enrique Orellana, la senadora Sandra Mendoza y su esposo, el ex diputado José Orellana. "Compartimos un día de verano junto a familias de La Mago, Barrio Ejército Argentino, Barrio Lincoln, Barrio 24 de Septiembre y Barrio Independencia, que encuentran en este espacio una oportunidad de disfrute, encuentro y socialización. Para muchas familias, esta propuesta representa el único esparcimiento posible durante el verano, cuidando también la economía del hogar y generando igualdad de oportunidades", señaló Rodríguez, que estuvo acompañado por Luis Humberto Marcuzzi, Tony Álvarez y Mario Ludueña.