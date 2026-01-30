Secciones
Sergio Mansilla, a cargo de la Gobernación; y Alfredo Toscano como "vice"

El viaje del gobernador Jaldo y la licencia del vicegobernador Acevedo activaron los corrimientos en los poderes provinciales. Dimes y diretes.

EN CASA DE GOBIERNO. Sergio Mansilla, en ejercicio del Poder Ejecutivo. Foto de Comunicación Pública EN CASA DE GOBIERNO. Sergio Mansilla, en ejercicio del Poder Ejecutivo. Foto de Comunicación Pública
Hace 1 Hs

El viaje en misión oficial a Buenos Aires del gobernador Osvaldo Jaldo y la licencia que tomó el vicegobernador Miguel Acevedo activaron los corrimientos en el orden de sucesión de la Provincia.

El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, cerró la semana al frente del Poder Ejecutivo (PE). Por ello, el referente peronista de Aguilares estuvo desde temprano en el despacho principal de la Casa de Gobierno. Allí, entre otras actividades de agenda, recibió a integrantes de comisión directiva del Club La Querencia, quienes solicitaron apoyo al Gobierno provincial para finalizar las obras de cerramiento del predio donde funciona la institución, ubicada en Alberdi.

Las funciones de Mansilla dejaron vacante temporalmente a su vez la conducción de la Legislatura. Ante la ausencia del vicepresidente primero, Aldo Salomón (PJ), ese rol recayó en manos del vicepresidente segundo, Alfredo "Freddy" Toscano, que integra el bloque "Compromiso Tucumán".

Se espera que estos reemplazos tengan efecto hasta el regreso del gobernador Jaldo a Tucumán, previsto en principio para este viernes por la tarde. Una vez que esto suceda, el tranqueño volverá a quedar al frente del PE, mientras que Mansilla asumirá las riendas de la Legislatura durante el tiempo que se extienda la licencia del vicegobernador Acevedo.

EN UN VIAJE OFICIAL. Toscano y Mansilla, en Jujuy, durante una reunión del Parlamento del NOA. Foto de Archivo EN UN VIAJE OFICIAL. Toscano y Mansilla, en Jujuy, durante una reunión del Parlamento del NOA. Foto de Archivo

Compañeros, en Famaillá

Peronistas de San Miguel de Tucumán y de Famaillá se reunieron en la "Capital de la Empanada" por una actividad social.

El espacio del legislador oficialista Christian Rodríguez coordinó una visita con vecinos de distintos barrios de la zona sur de la ciudad hacia la Colonia de Vacaciones, en el Balneario de Famaillá. En sus redes sociales, el dirigente justicialista agradeció por la recepción a los anfitriones, el intendente Juan Enrique Orellana, la senadora Sandra Mendoza y su esposo, el ex diputado José Orellana. "Compartimos un día de verano junto a familias de La Mago, Barrio Ejército Argentino, Barrio Lincoln, Barrio 24 de Septiembre y Barrio Independencia, que encuentran en este espacio una oportunidad de disfrute, encuentro y socialización. Para muchas familias, esta propuesta representa el único esparcimiento posible durante el verano, cuidando también la economía del hogar y generando igualdad de oportunidades", señaló Rodríguez, que estuvo acompañado por Luis Humberto Marcuzzi, Tony Álvarez y Mario Ludueña.

