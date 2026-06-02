Sergio Mansilla encabezó la entrega de insignias a los cadetes en la Jefatura de Policía

Resumen para apurados
- Sergio Mansilla, a cargo del Ejecutivo tucumano, lideró hoy la entrega de insignias a cadetes en la Jefatura de Policía por el 84° aniversario de su instituto de enseñanza.
- Reemplazando interinamente al gobernador Jaldo, Mansilla también supervisó el avance de obras del nuevo Salón de Usos Múltiples en la Escuela de Suboficiales de la provincia.
- La formación busca adaptar a los nuevos policías a las demandas de seguridad actuales, destacando un proceso de selección estricto donde solo ingresaron 60 de 3.000 aspirantes.
En una jornada marcada por el reconocimiento a la formación y el avance de obras de infraestructura, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla -actualmente a cargo del Poder Ejecutivo por la participación de Osvaldo Jaldo en la cumbre del Norte Grande-, encabezó una serie de actividades institucionales en la Jefatura de Policía.
El acto central tuvo lugar en el Instituto de Enseñanza Superior de Policía (IES) “General José Francisco de San Martín”, que celebró su 84° aniversario. Allí se realizó la tradicional entrega del Sable “Cuto” al abanderado y los escoltas de la Bandera Nacional, quienes cursan su último año de formación antes de salir a las calles. Asimismo, se dio la bienvenida formal a los aspirantes que aprobaron el riguroso curso introductorio para el ciclo lectivo 2026.
"Sesenta sueños" entre miles
Durante su discurso, Mansilla destacó la exigencia del proceso de selección. Solo 60 jóvenes lograron ingresar de un total de más de 3.000 postulantes. “Hoy deben sentirse orgullosos por sus logros individuales, pero cuando terminen esta carrera, serán el orgullo de todos los tucumanos por la labor tan noble que van a desempeñar”, expresó el funcionario ante los nuevos cadetes de primer año.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, remarcó la importancia de la formación integral. “Actualmente los cadetes deben cumplimentar nuevas especializaciones que complementan la currícula tradicional, para formar policías que lleguen a las calles con un aprendizaje adaptado a las necesidades actuales”, explicó.
Infraestructura y formación
Previo a la ceremonia, Mansilla recorrió las obras de construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela de Suboficiales y Agentes. Estos trabajos forman parte del plan de modernización de las instalaciones donde se instruye el personal de la fuerza.
El jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau Olleta, remarcó que el IES es la única fuente de formación del personal superior de la provincia y que los actuales 183 cadetes poseen promedios sobresalientes. “De aquí salen los cuadros que cuidarán a la sociedad”, remarcó.