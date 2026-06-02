Sergio Mansilla encabezó la entrega de insignias a los cadetes en la Jefatura de Policía

El acto central tuvo lugar en el Instituto de Enseñanza Superior de Policía (IES) “General José Francisco de San Martín”, que celebró su 84° aniversario. Allí se realizó la tradicional entrega del Sable “Cuto” al abanderado y los escoltas de la Bandera Nacional, quienes cursan su último año de formación antes de salir a las calles. Asimismo, se dio la bienvenida formal a los aspirantes que aprobaron el riguroso curso introductorio para el ciclo lectivo 2026.