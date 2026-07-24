Reimpulsan el cobro de salud y educación a extranjeros

Tras una serie de críticas y polémicas dirigidas contra el país en el ámbito internacional, dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) pusieron en la agenda pública la regulación de los servicios estatales para personas no residentes. En este contexto, el partido del presidente Javier Milei retomó la discusión migratoria que había iniciado en 2025 y presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para arancelar la atención en hospitales públicos y la cursada en universidades de la Provincia de Buenos Aires a extranjeros sin residencia permanente.