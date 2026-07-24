Juega en Tucumán Rugby, vuelve a una concentración nacional Sub-16 y descubrió que la confianza también se entrena

Pero si hay algo que cambió desde aquella primera concentración es la manera en la que enfrenta este tipo de desafíos. Antes predominaban los nervios y la incertidumbre. Ahora siente que llega con otra seguridad. "La verdad que llego diferente en cuanto a la confianza en mí y también por la experiencia de ya saber cómo se trabaja en las concentraciones. Creo que eso me va a facilitar dar mi 100% sin dejar de disfrutar", explica.