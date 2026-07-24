Juega en Tucumán Rugby, vuelve a una concentración nacional Sub-16 y descubrió que la confianza también se entrena
La tucumana fue convocada nuevamente al proceso de la Confederación Argentina de Hockey. Asegura que la primera experiencia le cambió la cabeza, que hoy disfruta más cada desafío y que quiere aprovechar cada entrenamiento para seguir creciendo.
Resumen para apurados
- Juliana Rojas, de Tucumán Rugby, fue convocada por la Confederación Argentina de Hockey a la concentración Sub-16 en Bahía Blanca, del 3 al 6 de agosto, por su destacado nivel.
- Es la segunda citación para la deportista tucumana, quien destaca el respaldo de su club y su evolución mental para afrontar la exigencia de la elite sin frustración.
- La jugadora busca afianzarse en el proceso nacional, representar a su provincia y aprovechar los entrenamientos para potenciar su crecimiento técnico y deportivo.
La primera convocatoria le enseñó cómo se trabaja en la elite. El resto la encuentran distinta. Juliana Rojas ya no llega con la incertidumbre de quien vive una experiencia desconocida, sino con la confianza que construyó después de haber demostrado que podía estar ahí. La jugadora de Tucumán Rugby volverá a participar de una concentración nacional Sub-16 de la Confederación Argentina de Hockey, que se desarrollará del 3 al 6 de agosto en el Club Universitario de Bahía Blanca, convencida de que cada entrenamiento representa una oportunidad para seguir creciendo.
La noticia la encontró como cualquier otra adolescente, pero la emoción no tardó en aparecer. "Lo primero que pensé, aparte de felicidad, fue que es realmente un orgullo ser elegida entre la cantidad de chicas de mi edad que juegan al hockey en el país. Es una emoción enorme", cuenta. Apenas recibió la convocatoria, no dudó en compartirla con quienes la acompañan desde el primer día: su familia.
Ese respaldo también lo encuentra todos los días en Tucumán Rugby. Rojas reconoce que el trabajo cotidiano en el club fue fundamental para volver a estar entre las elegidas. "Siempre se busca seguir mejorando en cada detalle y cuento con mucho apoyo de mis entrenadores para crecer. Eso aportó mucho", asegura.
Pero si hay algo que cambió desde aquella primera concentración es la manera en la que enfrenta este tipo de desafíos. Antes predominaban los nervios y la incertidumbre. Ahora siente que llega con otra seguridad. "La verdad que llego diferente en cuanto a la confianza en mí y también por la experiencia de ya saber cómo se trabaja en las concentraciones. Creo que eso me va a facilitar dar mi 100% sin dejar de disfrutar", explica.
Justamente, disfrutar no significa relajarse. Al contrario. La tucumana sabe que estas experiencias ofrecen aprendizajes difíciles de encontrar en el día a día de los clubes. Por eso tiene un objetivo claro para los cuatro días de trabajo en Bahía Blanca: absorber todo lo posible. "Quiero aprender todo. Son entrenamientos muy diferentes a los de acá y quiero sacarles el máximo provecho porque son cosas que no pasan siempre. Son entrenamientos que hacen crecer mucho", sostiene.
Aunque el crecimiento técnico es importante, Rojas asegura que la mayor evolución llegó por otro lado. "Más que en el juego, mejoré mentalmente. Aprendí a no frustrarme", resume. Esa fortaleza, entiende, puede marcar la diferencia tanto dentro como fuera de la cancha.
Representar a Tucumán también tiene un significado especial. Cada vez que se pone la ropa de la Confederación Argentina de Hockey siente que no solo juega por ella. "Es un orgullo enorme porque atrás mío hay muchas personas que me acompañan siempre y representar a esas personas es una responsabilidad muy linda", afirma.
Antes de viajar a Bahía Blanca recibió un último mensaje de quienes más la conocen. El consejo fue sencillo, pero suficiente para afrontar una nueva convocatoria. "Me dijeron que confíe en el trabajo que vengo haciendo, que lo disfrute y que aproveche al máximo la experiencia", cuenta.
Con esa tranquilidad y la experiencia que ganó en su primera concentración, Juliana Rojas volverá a medirse con algunas de las mejores jugadoras Sub 16 del país. Ya sabe que llegar fue importante. Ahora quiere demostrar que también puede seguir creciendo dentro del proceso nacional.