Tres tucumanos convocados a la Selección Argentina de Hockey en distintas categorías

Al ser consultado sobre su actualidad, el joven mostró tranquilidad y mesura. “Estoy muy feliz de estar en la lista de vuelta y de poder pelear por un lugar para el Panamericano”, contó. Sin dejarse llevar por la euforia, el juvenil valoró la posibilidad de seguir ligado al proceso. “Representar a Argentina es algo muy lindo, así que voy a seguir haciéndolo con todo. Obvio que siempre me gusta estar”, se sinceró.