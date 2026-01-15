Secciones
Tres tucumanos convocados a la Selección Argentina de Hockey en distintas categorías

Los mismos fueron convocados a distintas instancias de los seleccionados nacionales, en el inicio de la temporada 2026.

El hockey tucumano vuelve a decir presente en las convocatorias a las selecciones nacionales. Tres representantes de nuestra provincia integrarán los distintos seleccionados argentinos en un mismo tramo del calendario. Luca Dulor, Ignacio Nardolillo y Paula Santamarina fueron citados para ser parte de los diferentes planteles de cara a un 2026 que tendrá mucha actividad importante para el hockey nacional.

En la rama juvenil, Dulor fue convocado una vez más a una concentración con Los Leoncitos, el seleccionado argentino Sub 21. El jugador de San Martín formará parte del plantel que trabajará del 3 al 6 de febrero en el CENARD, en una etapa importante de preparación y de evaluación de cara al futuro inmediato del equipo nacional.

Al ser consultado sobre su actualidad, el joven mostró tranquilidad y mesura. “Estoy muy feliz de estar en la lista de vuelta y de poder pelear por un lugar para el Panamericano”, contó. Sin dejarse llevar por la euforia, el juvenil valoró la posibilidad de seguir ligado al proceso. “Representar a Argentina es algo muy lindo, así que voy a seguir haciéndolo con todo. Obvio que siempre me gusta estar”, se sinceró.

Por su parte, “Nacho” Nardolillo inició una nueva temporada con Los Leones, integrando la lista de 30 jugadores que comenzaron los entrenamientos el pasado lunes. El nuevo objetivo del plantel mayor está puesto en la preparación para la segunda ventana de la FIH Pro League, una de las competencias más exigentes del calendario internacional.

Surgido del hockey tucumano, en donde defendió la camiseta de San Martín, Nardolillo continúa consolidando su recorrido en el seleccionado mayor, representando a la provincia en el máximo nivel del hockey mundial. “El máximo objetivo que tenemos como grupo es ganar la Copa del mundo. En lo individual, estoy luchando para estar entre los 30 convocados. Eso ya es un éxito, pero quedar entre los 18 mundialistas sería un sueño”, indicó.

La tercera convocatoria llega para el seleccionado femenino. Santamarina volvió a concentrarse junto a Las Leonas tras superar un proceso de recuperación por una lesión en su rodilla. Así, la delantera que comenzó su carrera en Tucumán Rugby y está jugando en River, forma parte de la nómina de 32 jugadoras que retomaron los entrenamientos ayer.

El regreso de “Puli” se da en un contexto de alta exigencia, con la Pro League próxima a iniciar. “Me encantaría poder estar en Australia en febrero y ser tenida en cuenta”, explicó. En tanto, Santamarina fue tajante sobre la posibilidad de jugar el mundial. “Es el gran objetivo que tengo para este año. Espero poder llegar, jugar y estar al 100%”, concluyó.

Las actividades de los seleccionados nacionales se desarrollarán durante enero y febrero en el CENARD y en el marco de la preparación para la FIH Pro League y el Mundial, con los tres tucumanos integrando las convocatorias en sus respectivas categorías.

