Juega en Jockey, volvió a ser convocada a una concentración nacional Sub-16 y sueña con ser una Leona

Nadie regala un lugar. En el hockey argentino, mantenerse también es una conquista. Cada concentración nacional vuelve a poner todo en cero y obliga a demostrar otra vez. Sofía Odstrcil aprendió esa lección muy rápido. La arquera de Jockey Club recibió una nueva convocatoria para integrar el proceso Sub 16 de la Confederación Argentina de Hockey y, lejos de sentir que ya tiene un lugar ganado, entiende que cada citación representa una nueva oportunidad para seguir creciendo. La concentración se realizará del 3 al 6 de agosto en el Club Universitario de Bahía Blanca y forma parte del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos, que dirige Ezequiel "Zeke" Paulón.