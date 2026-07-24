Juega en Jockey, volvió a ser convocada a una concentración nacional Sub-16 y sueña con ser una Leona
La tucumana volverá a entrenarse con las mejores jugadoras del país en Bahía Blanca. Asegura que cada convocatoria es una nueva prueba y confía en seguir dando pasos hacia su gran objetivo: vestir la camiseta de Las Leonas.
Resumen para apurados
- La arquera tucumana Sofía Odstrcil fue convocada del 3 al 6 de agosto a Bahía Blanca para una concentración Sub-16 de hockey del Plan Nacional de Desarrollo.
- La arquera de Jockey Club combina sus estudios con la alta exigencia deportiva, destacando el creciente federalismo que otorga oportunidades al interior del país.
- El proceso busca potenciar talentos juveniles en las provincias, mientras Odstrcil apunta a afianzarse en la primera de su club y llegar a vestir la camiseta de Las Leonas.
Nadie regala un lugar. En el hockey argentino, mantenerse también es una conquista. Cada concentración nacional vuelve a poner todo en cero y obliga a demostrar otra vez. Sofía Odstrcil aprendió esa lección muy rápido. La arquera de Jockey Club recibió una nueva convocatoria para integrar el proceso Sub 16 de la Confederación Argentina de Hockey y, lejos de sentir que ya tiene un lugar ganado, entiende que cada citación representa una nueva oportunidad para seguir creciendo. La concentración se realizará del 3 al 6 de agosto en el Club Universitario de Bahía Blanca y forma parte del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos, que dirige Ezequiel "Zeke" Paulón.
"Me sentí muy feliz de poder seguir en el proceso. Me alegró mucho saber que se me iba a dar una nueva oportunidad para demostrar mis ganas y mi deseo de seguir ocupando un lugar en estas concentraciones", cuenta.
La palabra que más repite es proceso. No habla de metas inmediatas ni de resultados. Habla de aprender. De crecer. De absorber todo lo que pueda cada vez que comparte entrenamientos con las mejores jugadoras del país. "Cada experiencia me deja un montón de cosas. Mientras voy sumando concentraciones siento que aprendo mucho y eso me permite alcanzar un mayor nivel", explica.
Quizás esa sea una de las razones por las que sigue apareciendo en las listas. La otra tiene que ver con su personalidad. Desde el arco, donde la comunicación suele ser tan importante como las atajadas, encontró una marca registrada. "Soy bastante extrovertida a la hora de hablar en cancha y conectar con mis compañeras. Además trato de aplicar lo más rápido posible las correcciones que me hacen, tanto técnicas como de la estructura del juego", señala.
Para la concentración que se viene no lleva una lista de objetivos numéricos. Su desafío es otro: volver con más herramientas de las que tenía cuando llegó. "Quiero disfrutar muchísimo esta oportunidad, demostrar todo lo que aprendí y seguir incorporando cosas nuevas. Espero poder aportar indicaciones y transmitir seguridad desde el arco", dice.
Detrás de cada viaje también existe otra rutina, menos visible. Entrenamientos, clases, evaluaciones y tareas conviven casi todos los días. Mantener ese equilibrio no siempre es sencillo. "Le doy a la escuela y al hockey la misma importancia. Es complicado, pero tengo la suerte de que la Escuela Sarmiento de la UNT siempre me acompaña. Me ayudan cuando tengo que viajar y eso hace que pueda organizarme mejor", explica.
Odstrcil también siente que su historia forma parte de un fenómeno más grande. Cada vez son más los jugadores tucumanos que aparecen en los procesos nacionales y considera que eso no es casualidad. "Me pone muy feliz representar a Tucumán. Creo que la Confederación está teniendo una mirada mucho más federal y eso les abre muchas puertas a los jugadores del interior. Después tenemos la responsabilidad de volver a nuestros clubes y transmitir todo lo que aprendimos", sostiene.
En ese recorrido nunca estuvo sola. Nombra primero a su familia. Después a sus compañeras. Y también a Takesi Shiroma, uno de los entrenadores que más la marcó en su formación.
"Mis papás hacen todo para que no me falte nada, mis hermanas siempre están conmigo y en el club me apoyan muchísimo. Takesi también fue muy importante porque siempre me impulsó a superarme y a no bajar nunca la cabeza", destaca.
Como arquera tiene una referencia muy clara: Mercedes Artola. "La admiro mucho por su técnica y por la manera en que toma decisiones durante los partidos. Además tuve la oportunidad de hablar con ella en algunas concentraciones y me sorprendió su calidad humana", recuerda.
Sofía todavía tiene mucho camino por recorrer. Primero quiere consolidarse en la Primera de Jockey Club. Después, seguir creciendo dentro del proceso nacional. Y, más adelante, cumplir ese sueño que hoy parece lejano, pero que ya dejó de ser imposible. "Quiero seguir disfrutando del hockey como lo hago ahora, representar de la mejor manera a mi club y, algún día, vestir la camiseta de Las Leonas", cierra.