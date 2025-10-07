Sofía Odstrcil, la arquera de oro que sueña en grande desde Tucumán

La sonrisa de Sofía Odstrcil resume un fin de semana perfecto para ella y su equipo. Con apenas 15 años, la arquera de Jockey Club se convirtió en una de las grandes protagonistas del Regional de Clubes Sub-16 del NOA, donde su equipo se consagró campeón tras vencer por penales a Universitario de Salta. En esa final inolvidable, Sofía detuvo dos remates decisivos y escribió su nombre entre las figuras del torneo. “Lo viví con mucha alegría y adrenalina porque sabía que es uno de nuestros fuertes, lo venimos entrenando hace un montón. Además disfruto mucho atajarlos y llegar a estas instancias”, cuenta, todavía con la emoción a flor de piel.
El triunfo fue la recompensa a un proceso de trabajo, confianza y compañerismo. “Sentí solamente felicidad, pero creo que lo que me mantuvo muy activa era la seguridad que tenía en mí y en mi equipo, y que cada vez estábamos más cerca de nuestro objetivo”, responde casi en tono de una profesional curtida. La final, jugada ante su gente, tuvo todos los condimentos de una película deportiva: nervios, intensidad y un cierre épico. “Creo que si bien todas queríamos mantenernos tranquilas y optimistas, estábamos muy nerviosas, especialmente yo. Pero cuando el partido empezó se nos fue cualquier tipo de nervios y aparecieron las ganas de ganarlo y disfrutarlo, que era lo más importante ya que estábamos rodeadas de gente de nuestro club”, recuerda.
El orgullo por vestir los colores de Jockey Club atraviesa cada una de sus palabras. Sofía no habla solo de victorias, también hace hincapié en los valores y el sentido de pertenencia que genera el deporte. “Un orgullo total saber que mis compañeras siempre confiaron en mí y yo confiaba en ellas, sobre todo cuando vamos perdiendo porque siempre le ponen garra hasta el último. Pudimos representar al club y dejarlo en lo más alto”, aseguró con convicción la juvenil que también figura en la nómina de Las Leoncitas.
Esa unión también fue una de las claves del éxito. La arquera destaca el ambiente dentro del grupo como uno de los pilares del equipo campeón. “El fin de semana fue un ambiente muy positivo donde no hubo diferencias entre nosotras. Todo el tiempo nos mantuvimos unidas. Supimos aprovechar los momentos libres para despejarnos y disfrutar, eso nos unió mucho más como equipo”, agregó.
Sofía no se olvida del rol del cuerpo técnico, a quienes reconoce como piezas fundamentales del logro. “Nuestro entrenador, Lucas Ojeda, cumplió un papel fundamental, sobre todo a la hora de corregir detalles. También nos transmitió mucha seguridad, especialmente en la final cuando íbamos perdiendo. Dalila y nuestro profe 'Edu' también fueron muy importantes porque siempre nos mantuvieron positivas y concentradas”, comenta agradecida.
Pero la historia de esta joven arquera no se detiene en Tucumán. Sofía forma parte de Las Leoncitas, la selección argentina juvenil, una experiencia que la está marcando profundamente. “Estas experiencias nacionales me sumaron muchísimas cosas positivas, como poder tener otra visión de juego. Me ayudó mucho a mejorar la comunicación con mis defensas y a transmitir las cosas aprendidas”, explica. Además, resalta lo valioso que fue compartir entrenamientos con jugadoras más experimentadas: “Me sumó muchísimos conocimientos con respecto a la parte técnica del arquero y poder entrenar con otras jugadoras con más experiencia me ayudó un montón”, remarcó Odstrcil.
Su recorrido con los seleccionados nacionales comenzó en 2024, con una gira a Chile que significó el inicio de un camino de crecimiento. “Haber podido llegar a estas concentraciones fue gracias a muchas personas como mi familia y distintos entrenadores como Vero Villafañe, Bobsy, Takesi y muchísimos más”, reconoce con gratitud.
En cuanto a sus sueños, Sofía los tiene muy claros: “Principalmente, poder jugar en la primera de mi club, que es un sueño que siempre tuve, y seguir representando a mi provincia en los torneos nacionales. También me encantaría seguir siendo convocada a estas concentraciones nacionales que me suman muchísimos conocimientos”, auguró.
Entre sus referentes, la joven arquera menciona a tres figuras que la inspiran dentro y fuera de la cancha: “Admiro mucho a Belén Succi por toda su trayectoria y a Mercedes Artola por su manera de atajar y lo que está consiguiendo a su corta edad. También admiro a la arquera de Primera de mi club, Paulina Salazar, por la gran persona que es y por todos los consejos que me da”, deslizó.
Pese a su corta edad, también se animó a dejar un mensaje para las más pequeñas que sueñan con seguir sus pasos: “Que disfruten mucho de este deporte hermoso que crea vínculos para toda la vida y que aprovechen siempre la posibilidad de practicarlo. Con esfuerzo y dedicación todo se logra”, finalizó.