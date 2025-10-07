Sofía Odstrcil, la arquera de oro que sueña en grande desde Tucumán

El triunfo fue la recompensa a un proceso de trabajo, confianza y compañerismo. “Sentí solamente felicidad, pero creo que lo que me mantuvo muy activa era la seguridad que tenía en mí y en mi equipo, y que cada vez estábamos más cerca de nuestro objetivo”, responde casi en tono de una profesional curtida. La final, jugada ante su gente, tuvo todos los condimentos de una película deportiva: nervios, intensidad y un cierre épico. “Creo que si bien todas queríamos mantenernos tranquilas y optimistas, estábamos muy nerviosas, especialmente yo. Pero cuando el partido empezó se nos fue cualquier tipo de nervios y aparecieron las ganas de ganarlo y disfrutarlo, que era lo más importante ya que estábamos rodeadas de gente de nuestro club”, recuerda.