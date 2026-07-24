Uno de cada cinco niños en el país no tiene acceso a espacios verdes

Las vacaciones de invierno exponen oportunidades desiguales. En las grandes ciudades argentinas, uno de cada cinco niños de hogares de menor nivel socioeconómico no tiene acceso a espacios verdes. Entre las familias de mayores ingresos, la situación afecta a uno de cada 25. Así, la falta de plazas y parques resulta cinco veces más frecuente entre los sectores más desfavorecidos.