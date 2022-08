En Tucumán, ¿hacemos las ciudades cómo realmente deben hacerse?

Los parques pululan entre el paisaje urbano. Los edificios obtienen su energía del sol. En las casas no hay un sólo interruptor de luz y un sólo grifo de agua; todo funciona con sensores para ahorrar. Los residuos se absorben a través de tuberías subterráneas, donde se reciclan y queman para obtener combustible. En todas partes hay bicicletas. Lo semáforos se activan al detectar peatones. Y no es un invento. Ocupa seis kilómetros cuadrados y ha sido construida desde cero ganándole terreno al mar. Se llama Songdo y se ha convertido en la primera ciudad inteligente de Corea del Sur y en una de las primeras del mundo. No obstante, al compararla con cualquier colega tucumana suena a utopía y surge una pregunta ineludible: ¿cómo se hacen las ciudades?