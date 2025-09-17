¿Una nueva capital de los parques temáticos en medio del desierto?: el destino que compite con Orlando

La isla Yas, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), se extiende por 25 kilómetros cuadrados albergando ya cuatro parques temáticos de clase mundial. Entre ellos se encuentran el renombrado Ferrari World, hogar de la montaña rusa más rápida del mundo y la vuelta más alta; Warner Bros. World; Yas Waterworld, una impresionante red de toboganes; y, desde mayo de 2023, SeaWorld Yas Island Abu Dhabi, el primer mundo acuático fuera de Estados Unidos. La isla también cuenta con campos de golf, marinas, un centro comercial, más de 160 restaurantes y hoteles de lujo, una extensión de arena que se convirtió en un convocante destino turístico.