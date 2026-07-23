Tomás Lebrero recorre el tango y el folclore con su bandoneón

- El término fusión a veces se asocia, como en los 90, al world music mezclado con jazz, algo técnicamente complejo; nunca me identifiqué mucho con esa palabra. Lo mío es más desprejuiciado, traté de ser real con lo que escuchaba: desde rock nacional hasta Atahualpa Yupanqui o Los Beatles, lo brasileño y lo uruguayo... La canción es un término tan amplio que es difícil decir si hay una estética identitaria única. Con la inteligencia artificial, como que parece que los algoritmos te hacen una canción en segundos. Ahí hay una oportunidad para el cantautor para que, a través de la letra, de la propia ficción y de la propia vida aparezca algo con lo cual el público se identifique. Busco experiencias que los hacen reflexionar desde la afinidad. Quiero explorar la anti-artificial intelligence.