Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella y habló de su presente sentimental

Resumen para apurados
- Evangelina Anderson celebró el miércoles sus 42 años en Marbella junto a su familia, donde declaró estar soltera tras su reciente separación de Martín Demichelis.
- En un móvil en vivo para Telefe, la modelo detalló el festejo íntimo y explicó que, tras 20 años de relación, decidió tomarse un tiempo para enfocarse en sí misma.
- La modelo descartó apurar un nuevo noviazgo y definió sus prioridades personales, enfocándose en su desarrollo individual y el bienestar de sus hijos a futuro.
Rodeada por su familia y con el Mediterráneo como escenario, Evangelina Anderson festejó el miércoles su cumpleaños. La modelo compartió imágenes de una celebración íntima y, además, habló de su presente personal durante una entrevista televisiva.
Durante la jornada, Evangelina se conectó en vivo desde Marbella con Cortá por Lozano (Telefe), el programa en el que participa como panelista. Verónica Lozano la recibió con aplausos y un efusivo "¡Que los cumpla feliz!".
La modelo contó cómo comenzó su día: explicó que al despertarse encontró a su padre tomando mate afuera, se sentó a acompañarlo y, poco después, llegaron sus hijas con globos y regalos. "Estoy acá con toda mi familia, así que estoy disfrutando mucho, más no puedo pedir", expresó.
Consultada sobre si disfruta cumplir años, respondió con sinceridad: "Me deprime un poco cumplir años", aunque aclaró que siempre los celebra porque sus hijos son los principales impulsores de esos encuentros familiares.
"Hoy me desperté y digo: qué bendición despertarme con mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis hijos", agregó.
Qué dijo sobre su presente sentimental
La charla también abordó su situación amorosa tras el final de su relación con Martín Demichelis. Ante la consulta de si estaba conociendo a alguien, Evangelina respondió de manera contundente: "Nada de nada".
Luego explicó que, después de veinte años de relación, decidió enfocarse en sí misma. "Me conozco más a mí, sé más lo que me gusta, es estar conmigo", sostuvo, antes de resumir su presente con una frase contundente: "Por eso estoy sola".
Cuando los panelistas intentaron imaginar cómo sería su pareja ideal, Anderson enumeró algunas características: que trabaje, que tenga entre veintitantos y cuarenta años, que no le moleste tener hijos -incluso, dijo que prefiere que también los tenga y los quiera- y que sea espiritual.
Además, sorprendió con otra declaración: "No tengo problema en mantener a alguien", aunque remarcó que, tras dos décadas en pareja, hoy su prioridad es seguir conociéndose a sí misma antes de pensar en una nueva relación.