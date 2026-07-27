La selección tucumana de sóftbol femenino busca apoyo para viajar a Chile

El seleccionado femenino de sóftbol de Tucumán hizo todo lo que dependía de ellas dentro de la cancha: se consagraron campeonas en el Torneo Nacional de Selecciones y consiguieron el derecho de representar a la Argentina en la competencia internacional de Iquique, Chile. Ahora enfrenta otro desafío, lejos del bate y la pelota: reunir cerca de $20 millones para poder viajar.