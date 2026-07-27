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La selección tucumana de sóftbol femenino busca apoyo para viajar a Chile

Se consagraron campeonas del Torneo Nacional y clasificaron al certamen internacional de Iquique. Ahora, necesitan reunir cerca de $20 millones para cubrir los pasajes de una delegación de alrededor de 20 personas.

EL PLANTEL. La selección busca reunir los fondos necesarios para concretar el viaje.
EL PLANTEL. La selección busca reunir los fondos necesarios para concretar el viaje. / GENTILEZA DE LEONELA
Por María José Monteros Hace 2 Min

Resumen para apurados

  • La selección femenina de sóftbol de Tucumán busca $20 millones antes del 5 de agosto para viajar a Iquique, Chile, tras clasificar al certamen internacional.
  • Tras consagrarse campeonas invictas nacionales, el cierre de pasos fronterizos por nieve las obligó a optar por pasajes aéreos, encareciendo el presupuesto.
  • El certamen dará visibilidad al sóftbol tucumano y brindará a las jugadoras experiencia internacional clave para potenciar el deporte femenino en la provincia.
Resumen generado con IA

El seleccionado femenino de sóftbol de Tucumán hizo todo lo que dependía de ellas dentro de la cancha: se consagraron campeonas en el Torneo Nacional de Selecciones y consiguieron el derecho de representar a la Argentina en la competencia internacional de Iquique, Chile. Ahora enfrenta otro desafío, lejos del bate y la pelota: reunir cerca de $20 millones para poder viajar.

La participación debe confirmarse antes del 5 de agosto. Por eso, las jugadoras y el cuerpo técnico buscan apoyo de empresas, organismos públicos y personas que quieran colaborar para que el logro deportivo pueda concretarse.

Campeonas sin perder un partido

La selección llegó al Nacional con un objetivo claro: competir y demostrar el nivel del sóftbol femenino de la provincia. El equipo avanzó partido a partido, sin derrotas, hasta quedarse con el campeonato.

El título no solo significó subir a lo más alto del podio. También les abrió la posibilidad de representar al país en un torneo internacional, una experiencia inédita para varias de las integrantes del plantel.

“Fuimos paso a paso, enfocadas en cada momento y pudimos llegar hasta la final y ganarla”, contó una de las jugadoras durante la entrevista con LA GACETA.

CAMPEONAS. Las jugadoras levantaron la copa después de consagrarse invictas en el Torneo Nacional de Selecciones. CAMPEONAS. Las jugadoras levantaron la copa después de consagrarse invictas en el Torneo Nacional de Selecciones. / GENTILEZA DE LEONELA

La preselección está integrada por 20 deportistas de distintos equipos de la provincia, entre ellos Isótopas, Celtas, CEF 18, la Facultad de Educación Física y clubes del interior. 

El premio es representar a la Argentina

El próximo desafío será en Iquique, donde competirán frente a equipos de otros países. Para algunas jugadoras será la primera vez que salgan del país por un torneo y también la primera oportunidad de vestir la camiseta nacional.

El cuerpo técnico remarcó que el objetivo no pasa únicamente por llegar a una final. La idea es que cada jugadora pueda medirse en otro nivel, sumar experiencia y volver con nuevas herramientas para seguir creciendo.

“El objetivo es ser mejores que ellas mismas. Siempre se trabaja jugada a jugada y pelota a pelota”, explicó Adriano Zarlenga, integrante del cuerpo técnico.

La participación también puede convertirse en una vidriera para el sóftbol tucumano. En últimos años, los equipos del norte no siempre tuvieron una presencia constante en las competencias importantes. El campeonato invicto mostró que la provincia tiene jugadoras capaces de competir frente a selecciones con más recorrido.

Un viaje que se volvió mucho más caro

En un principio, la delegación pensaba viajar por tierra. Como la organización del torneo cubrirá el alojamiento y la comida, el gasto principal iba a ser el traslado, con un cálculo cercano a los $300.000 por persona.

Pero el cierre de los pasos fronterizos por la nieve y el hielo obligó a cambiar los planes. Ante el riesgo de no poder cruzar, comenzaron a buscar vuelos.

La falta de conexiones directas entre Tucumán e Iquique encareció el viaje. Cada pasaje de ida y vuelta cuesta entre U$S800 y U$S1.000. Para una delegación de alrededor de 20 personas, el presupuesto total ronda los 20 millones.

La participación deberá confirmarse antes del 5 de agosto, fecha límite que fijó la organización. Por eso, el equipo necesita reunir los fondos cuanto antes y asegurar los pasajes a Chile.

La búsqueda de apoyo

Hasta el momento, Laboratorio San Pablo colaboró con la indumentaria de juego y EDET aportó los buzos numerados de la delegación. También se presentó un pedido de ayuda ante la Legislatura, aunque todavía esperan una respuesta.

Ahora buscan nuevos sponsors que puedan colaborar con los pasajes. Las empresas que se sumen tendrán presencia en un banner institucional y difusión en redes sociales.

Detrás del pedido hay un grupo de deportistas que sostiene la disciplina entre estudio, trabajos y entrenamientos. Muchas de ellas deben acomodar sus horarios y asumir gastos para poder competir.

En Tucumán hay canchas en el CEF 18, el parque 9 de Julio, San Pablo y Concepción. Sin embargo, la liga femenina todavía cuenta con pocos equipos y gran parte de la competencia de mayor nivel se encuentra fuera de la provincia.

“Entre todas estamos sosteniendo el sóftbol”, resumió una de las integrantes.

Para colaborar o solicitar información, los interesados pueden comunicarse con Adriano Zarlenga al 381 501-8915 o escribir a la cuenta de Instagram @asociaciontucumanadesoftbol

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