¿Buscás trabajo? La plataforma gratuita con miles de ofertas presenciales y en remoto
Tiene herramientas para quienes buscan insertarse en el mercado laboral; reúne ofertas de distintos sectores, incorpora un creador de CV con inteligencia artificial, un test competencial y opciones para encontrar trabajos remotos.
Resumen para apurados
- La plataforma Universia actualizó su portal gratuito de empleo global para ayudar a jóvenes a hallar trabajo presencial o remoto mediante herramientas con IA.
- El sitio suma un creador de currículums con inteligencia artificial, un test de habilidades blandas y vacantes en sectores como tecnología, marketing y finanzas.
- Esta actualización optimiza la inserción en el mercado laboral digital y facilita el acceso a empleos remotos, marcando una tendencia en la búsqueda de trabajo.
Encontrar trabajo ya no depende solamente de enviar currículums. Cada vez más plataformas incorporan herramientas para ayudar a mejorar el perfil profesional y facilitar el contacto entre candidatos y empresas. En ese escenario aparece Universia, un portal de empleo que acaba de reforzar su propuesta con inteligencia artificial y evaluaciones de habilidades.
La plataforma (universia.net/es/home) permite buscar vacantes por puesto, empresa, habilidades o ciudad, además de filtrar empleos presenciales, híbridos y remotos. También reúne oportunidades de prácticas profesionales y empleos en sectores como marketing digital, ingeniería, análisis de datos e inteligencia artificial.
Entre las principales novedades figura un creador de currículum con inteligencia artificial. La herramienta busca asistir a los usuarios para organizar la información profesional y presentar un perfil más competitivo frente a los reclutadores.
Otra de las funciones disponibles es un test competencial, pensado para identificar las llamadas soft skills, como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación o resolución de problemas. El objetivo es que quienes realizan la evaluación puedan sumar esos resultados a su perfil laboral.
Además, la plataforma ofrece un espacio dedicado exclusivamente a empleos remotos, una modalidad que continúa creciendo y amplía las posibilidades para quienes buscan trabajar desde cualquier lugar.
Qué tipo de ofertas se pueden encontrar
Entre las vacantes publicadas aparecen propuestas para becarios de marketing, desarrolladores de software, arquitectos, contadores, export managers y consultores, además de búsquedas vinculadas con el deporte, la comunicación y la organización de eventos.
La mayoría de las oportunidades corresponden a España, aunque la plataforma también funciona como un espacio de orientación laboral para estudiantes y jóvenes profesionales interesados en planificar su carrera, fortalecer su perfil y conocer las tendencias del mercado.
Con herramientas basadas en inteligencia artificial, evaluaciones de habilidades y un catálogo de ofertas actualizado, Universia apuesta por acompañar una búsqueda laboral que cada vez es más digital y competitiva.